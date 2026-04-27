快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

公園用地閒置7年未徵收 議員促嘉市府打破公設用地惡性循環

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員張秀華強調，市府應評估開發必要性，要開闢就快編列預算，若沒必要就應還地於民。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員張秀華強調，市府應評估開發必要性，要開闢就快編列預算，若沒必要就應還地於民。記者李宗祐／攝影

針對嘉義市湖子內「兒17」公園預定地多年未能完成徵收，導致土地閒置、環境問題頻傳，市議員王浩等人今天在議會質詢，市府早在2019年即表示將視財源籌措情形辦理，惟至今已逾7年仍無進展。隨時間推移地價持續變動，未來開闢成本恐進一步增加，對市府財政形成更大壓力。

王浩表示，「兒17」公園面積僅約0.2公頃，卻緊貼湖子內區段徵收區，是未來人口大量進駐的區塊。他質疑，若政府前端持續規畫用地，後端卻因徵收困難而遲未推動，最終再回頭檢討解編，將導致公共建設長期延宕，讓市民陷入「畫了沒辦法徵收、幾十年後再討論解編」的惡性循環。

市議員張秀華也對此案表達高度關切，指出湖子內徵收基金已入市庫，且現況居民增加、地主也樂見其成。她要求市府應在市長最後一個任期內將預算編入，不容再延後。張秀華強調，市府應評估開發必要性，要開闢就快編列預算，若沒必要就應還地於民。

市議員黃敏修表示，市府不徵收也不做好公共設施，地區淹水引來民怨，很不負責任。

建設處長羅資政回應，依現行法規跟民間徵用土地須採「市價」補償。針對兒17案，他表示並非單純拖延，而是全台灣都在進行公設地檢討，考量人口密度下降，正重新評估開闢之必要性。目前該預定地已確定繼續保留，市府將重新啟動評估，考量地主徵收要求及周邊居民反應，研議開闢的優先順序。

此外，王浩也提及鐵路高架化都市規畫中「公39附」公園可能引發北港路沿線住戶迫遷的疑慮，呼籲市府在規畫階段應更審慎評估決策合理性，兼顧居民權益與城市發展。

嘉義市政府建設處長羅資政（右）表示，因全台灣都在進行公設地檢討，考量人口密度下降，正重新評估開闢之必要性。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府建設處長羅資政（右）表示，因全台灣都在進行公設地檢討，考量人口密度下降，正重新評估開闢之必要性。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員王浩在議會質詢表示，兒17公園用地已逾7年仍無進展，未來開闢成本恐進一步增加，對市府財政形成更大壓力。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩在議會質詢表示，兒17公園用地已逾7年仍無進展，未來開闢成本恐進一步增加，對市府財政形成更大壓力。記者李宗祐／攝影

議員 嘉義

延伸閱讀

這縣市5年內少3000名國小新生、減120班 民代：閒置校舍淪倉庫

信義計畫區不遠....傳統南松市場凋零 北市擬轉型商場旅館

桃園紅火蟻發生率創新低 議員籲「三不管」死角加強管理

北市松南營區規畫AI產業園區 民代：應與中央討論願景

相關新聞

曾奪74命…草嶺堰塞湖極端氣候風險增 若潰決雲林這兩村風險最高

雲林縣古坑鄉草嶺村歷經地震、豪雨多次形成堰塞湖，潰決風險長年存在。縣府有鑑於去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游，今將草嶺堰塞湖列為防災重點，並宣布5月8日在林內鄉舉辦大規模疏散撤離實兵演練，預計模擬撤離逾200人，以強化應變能力、找出防災體系弱點。

雲林濁水溪口潮汐易積海廢 南都汽車發動300員工向海致敬

為了響應海洋永續發展及企業社會責任，經濟部園管局雲林離島服務中心與南都汽車，今天在雲林麥寮西北堤海岸攜手淨灘，300多人參與，共清出700多公斤海廢，成果豐碩，展現公私部門協力守護環境的決心。

五一連假搶客 六福村祭壽星免費、穿搭優惠最低599元

迎接五一勞動節連假出遊潮，六福村主題遊樂園推出期間限定入園優惠，自5月1日至5月3日連假期間，主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案，最低只要599元即可入園暢玩。

公園用地閒置7年未徵收 議員促嘉市府打破公設用地惡性循環

針對嘉義市湖子內「兒17」公園預定地多年未能完成徵收，導致土地閒置、環境問題頻傳，市議員王浩等人今天在議會質詢，市府早在2019年即表示將視財源籌措情形辦理，惟至今已逾7年仍無進展。隨時間推移地價持續變動，未來開闢成本恐進一步增加，對市府財政形成更大壓力。

鋪橋造路大功德 他帶團隊打通山區交通命脈成古坑首位榮譽鄉民

雲林縣古坑鄉山區道路在九二一地震後嚴重毀損，交通長年受阻、觀光發展停滯。縣府近年推動「草嶺風華再現三部曲」，逐步打通山區交通瓶頸，帶動地方轉型。古坑鄉公所為肯定關鍵推手，首度頒發「榮譽鄉民」予交通工務局長汪令堯，表彰其帶領團隊重建交通命脈的貢獻。

「台南茶」誕生 東山茶園首批收成「四季春」480公斤

顛覆外界想像台南也採茶！連鎖茶飲品牌「茶之魔手」去年在東山契作種茶，本年首批採收品種「四季春」茶菁480公斤，將包裝成限量「東山鴻運」紅茶禮盒，打造成市場新興品牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。