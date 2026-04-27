公園用地閒置7年未徵收 議員促嘉市府打破公設用地惡性循環

針對嘉義市湖子內「兒17」公園預定地多年未能完成徵收，導致土地閒置、環境問題頻傳，市議員王浩等人今天在議會質詢，市府早在2019年即表示將視財源籌措情形辦理，惟至今已逾7年仍無進展。隨時間推移地價持續變動，未來開闢成本恐進一步增加，對市府財政形成更大壓力。

王浩表示，「兒17」公園面積僅約0.2公頃，卻緊貼湖子內區段徵收區，是未來人口大量進駐的區塊。他質疑，若政府前端持續規畫用地，後端卻因徵收困難而遲未推動，最終再回頭檢討解編，將導致公共建設長期延宕，讓市民陷入「畫了沒辦法徵收、幾十年後再討論解編」的惡性循環。

市議員張秀華也對此案表達高度關切，指出湖子內徵收基金已入市庫，且現況居民增加、地主也樂見其成。她要求市府應在市長最後一個任期內將預算編入，不容再延後。張秀華強調，市府應評估開發必要性，要開闢就快編列預算，若沒必要就應還地於民。

市議員黃敏修表示，市府不徵收也不做好公共設施，地區淹水引來民怨，很不負責任。

建設處長羅資政回應，依現行法規跟民間徵用土地須採「市價」補償。針對兒17案，他表示並非單純拖延，而是全台灣都在進行公設地檢討，考量人口密度下降，正重新評估開闢之必要性。目前該預定地已確定繼續保留，市府將重新啟動評估，考量地主徵收要求及周邊居民反應，研議開闢的優先順序。

此外，王浩也提及鐵路高架化都市規畫中「公39附」公園可能引發北港路沿線住戶迫遷的疑慮，呼籲市府在規畫階段應更審慎評估決策合理性，兼顧居民權益與城市發展。

嘉義市政府建設處長羅資政（右）表示，因全台灣都在進行公設地檢討，考量人口密度下降，正重新評估開闢之必要性。記者李宗祐／攝影