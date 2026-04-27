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「台南蚵」進入盛產期物美價廉 力抗越南牡蠣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府今在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。記者謝進盛／攝影
台南市政府今在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。記者謝進盛／攝影

台南沿海牡蠣進入盛產期，因值產期重疊及需求淡季，售價較春節滑落近2成，蚵農表示，當前牡蠣肥美Q彈，且物美價廉，正是賞味最佳時刻，消費者可多享用在地品牌「台南蚵」，絕非有食安疑慮越南蚵所能比擬。

為讓國人吃到正統本土蚵，南市區、南縣區漁會、台南市政府農業局、農業部合作，2024年推出「台南蚵」標章，確保 100% 都是台南在地好蚵，北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，且透過成熟冷鏈技術，風味、口感、鮮度如現採鮮蚵，建立「台南蚵」自有品牌，是力抗有食安疑慮的越南蚵利器。

「現在品嘗正是時候！」邱永仁指出，台南牡蠣養殖，主要為縣區的大北門區及原來府城區的安南、南、安平區兩大區塊，因氣候變遷，今年兩大產區牡蠣產期部分重疊，加上春節後市場需求趨緩，也因此產地價格滑落；春節時每台斤可達200元，目前約160、170元，且目前正大出，牡蠣肥美，來產地選購CP值更高。

市府今上午在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。此次行銷活動串聯超過50家在地餐飲與養殖業者，共同推廣多元鮮蚵料理，從經典蚵仔麵線、烤鮮蚵、蚵嗲、蚵仔酥，到創意十足的「蚵仔碗粿」與「蚵仔大亨堡」，展現台南蚵從產地到餐桌的多元樣貌與料理創意。

市長黃偉哲、立委郭國文、七股區長李佳隆、將軍區長張介軍、北門區長林建男、市議員蔡秋蘭等人出席，黃偉哲表示，蚵仔向來深受國人喜愛，不論小吃攤或高級餐廳皆為熱門食材。台南沿海如七股、北門、將軍、安平等地，因水質、潮汐條件良好，加上地理環境優勢，非常適合蚵仔養殖，品質優良、風味鮮美。

農業局表示，七股、北門、將軍，以及安平與安南沿海皆是產區，每年10月至翌年2月、3月至6月為產季，大北門地區為台南平掛式牡蠣重要生產區，養殖規模約3000棚，安平、安南、南區等外海區域，養殖面積約1400公頃為浮筏式養殖，透過「台南蚵」品牌標章制度，不僅提升產業競爭力，也建立完整溯源機制，確保產品品質，讓消費者能安心選購、享用。

台南市政府今在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。記者謝進盛／攝影
台南市政府今在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。記者謝進盛／攝影

台南市政府今在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。台南市長黃偉哲等人大啖蚵仔料理。記者謝進盛／攝影
台南市政府今在七股區龍山農漁民活動中心舉辦行銷記者會，大力推廣在地品牌「台南蚵」。台南市長黃偉哲等人大啖蚵仔料理。記者謝進盛／攝影

嚴選在地鮮蚵的北門蘆竹溝蚵仔碗粿。記者謝進盛／攝影
嚴選在地鮮蚵的北門蘆竹溝蚵仔碗粿。記者謝進盛／攝影

北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁。記者謝進盛／攝影
北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁。記者謝進盛／攝影

透過成熟冷鏈技術上市的「台南蚵」。記者謝進盛／攝影
透過成熟冷鏈技術上市的「台南蚵」。記者謝進盛／攝影

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