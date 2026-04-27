鋪橋造路大功德 他帶團隊打通山區交通命脈成古坑首位榮譽鄉民

雲林縣古坑鄉山區道路在九二一地震後嚴重毀損，交通長年受阻、觀光發展停滯。縣府近年推動「草嶺風華再現三部曲」，逐步打通山區交通瓶頸，帶動地方轉型。古坑鄉公所為肯定關鍵推手，首度頒發「榮譽鄉民」予交通工務局長汪令堯，表彰其帶領團隊重建交通命脈的貢獻。

古坑鄉長林慧如今在縣長張麗善、縣議員賴明源及張庭綺見證下頒授證書給汪令堯。林慧如指出，汪令堯上任後積極推動多項關鍵工程，包括改善雲149乙線4處髮夾彎，使大客車得以通行；打通中斷23年的雲149甲線；興建跨清水溪橋梁，並完成水碓南橋改建，對古坑交通發展助益甚鉅。

她表示，去年水碓南橋通車時，張麗善即建議應頒發榮譽鄉民以表感謝，她也認同，經鄉民代表會同意後，正式拍板頒授，也讓汪令堯成為古坑首位榮譽鄉民。

張麗善7年前多上任時，古坑鄉的支持率最低，當時交通工務局負責縣府對古坑鄉的主要溝通橋梁，後續縣府在古坑鄉推動草嶺風華再現三部曲，打通山區交通任督二脈，並在草嶺地區興建5處停車場，順利在櫻花季迎來大量觀光人潮。

對於獲此殊榮，汪令堯表示相當感動，並將成果歸功於交通工務局團隊的共同努力，未來仍將持續精進建設，打造更完善的交通環境，促進地方發展。

張麗善說，交工局不僅在這幾年對古坑交通有重大貢獻，縣內U4危橋已有16座完成改建、9座重建中，並完成300多座U3危橋改善，強調「鋪橋造路是最大的功德」，她感謝交工局團隊的努力，也勉勵團隊持續提升整體交通品質，為地方發展奠基。

雲林縣交通工務局長汪令堯（第二排中）帶領團隊打通古坑鄉交通命脈，獲頒發古坑鄉首位榮譽鄉民肯定。圖／雲林縣府提供