雲林濁水溪口潮汐易積海廢 南都汽車發動300員工向海致敬

為了響應海洋永續發展及企業社會責任，經濟部園管局雲林離島服務中心與南都汽車，今天在雲林麥寮西北堤海岸攜手淨灘，300多人參與，共清出700多公斤海廢，成果豐碩，展現公私部門協力守護環境的決心。

300多位參與者包含雲林離島服務中心同仁、南都汽車員工及其家屬，大手攜小手頂著明朗陽光，沿著海岸線細心拾起掩埋在沙灘中的廢棄漁網、塑膠罐、保麗龍等垃圾。經過數小時的揮汗努力，總計清理出超過700公斤垃圾。

雲林離島服務中心主任吳政展指出，麥寮海岸線受地形與潮汐影響，易累積海漂廢棄物，該中心與離島產業園區麥寮區內的台塑、長春大連等業者共同日常維護，除定期派員清理，維護海岸整潔，不少民間企業的投入也助益不小，同時透過實地參與，讓參與者更能了解減塑、不隨意丟棄垃圾的重要性，也是最佳的環境教育場域。

南都汽車指出，公司連續多年發起淨灘行動，除了愛地球，更是深刻的環境教育，未來將持續發揮影響力，號召更多同仁與車主投身環保，共同守護雲林美麗的家園。

雲林離島服務中心和南都汽車發動大規模淨灘，300多名員工攜手撿拾海廢，清理海岸一起向海洋致敬。記者蔡維斌／翻攝