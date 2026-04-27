「台南茶」誕生 東山茶園首批收成「四季春」480公斤

顛覆外界想像台南也採茶！連鎖茶飲品牌「茶之魔手」去年在東山契作種茶，本年首批採收品種「四季春」茶菁480公斤，將包裝成限量「東山鴻運」紅茶禮盒，打造成市場新興品牌。

市府農業局今上午在東山南勢里山區辦理「府城第一茗 東山鴻韻情」採茶記者會，宣布東山區茶葉正式進入採收期，象徵台南邁入茶葉生產新階段。市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、蔡麗青等人都趕來出席。

根據農業部年報，台南與基隆是全台「唯二」未產茶縣市，台南市長黃偉哲表示，此次在業者投入與政府技術輔導，於東山區成功種植並採收茶葉，突破海拔高才能種茶既有印象，讓台南正式加入台灣茶產業版圖，「台南茶」誕生具有指標意義，未來將朝高端市場發展，拓展國際通路。未來台南除芒果、鳳梨、文旦等亮點農產，茶葉亦可望與東山咖啡並列，形成新的產業特色。

「茶之魔手」董事長王賢明表示，茶產區位於東山區南勢地帶，總面積約17公頃，其中15 公頃為茶園，根據茶改場協助檢測的資料顯示，該區土壤含有天然礫石層，排水性極佳，土壤的酸鹼 PH 值約 4.8，非常適合茶樹根系發展，是極具潛力優良茶地，園區主要規劃栽種「四季春」及「台茶18號」兩大品種。

農業局長李芳林指出，業者本年首批採收品種「四季春」茶菁480公斤，透過意精研有限公司獨創技術精製成紅茶，並包裝成限量「東山鴻運」紅茶禮盒，贈予市府交流推廣，共同展現台南農業實力。

農業局說明，四季春是茶樹品種名稱，以「四季採摘」得名，屬於耐熱性強、生長快速的茶種。四季春在台灣常見製成青茶(半發酵的烏龍茶)，發酵度約15%至20%。根據不同加工方式，四季春亦可以製成綠茶、烏龍茶、紅茶或其它茶類。而使用四季春茶種製作的紅茶，滋味甘醇不苦澀，帶有清新花果香，溫熱飲用，風味更佳。

農業局說，將持續輔導茶園落實「生產、製作、銷售」一條龍的在地經營，兼顧環境永續與食品安全，逐步建立在地品牌特色與市場競爭力。

顛覆外界想像台南也採茶！連鎖茶飲品牌「茶之魔手」去年在東山契作種茶，本年首批採收品種「四季春」茶菁480公斤。記者謝進盛／翻攝

台南市長黃偉哲說，「台南茶」誕生具有指標意義，未來將朝高端市場發展，拓展國際通路，記者謝進盛／翻攝