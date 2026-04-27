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12台灣藝術家福岡書畫展表現亮眼 台南副秘書長奪最高榮譽

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南市政府副秘書長徐健麟的作品《一葦渡江圖》榮獲「福岡教育委員會賞」。（中華美術家協會提供）
台南市政府副秘書長徐健麟的作品《一葦渡江圖》榮獲「福岡教育委員會賞」。（中華美術家協會提供）

由NPO法人國際宋徽宗書畫藝術研究院、九州日中水墨畫研究會主辦，中華美術家協會協辦的「第四回書畫展」，近日於日本Fukuoka Prefectural Museum of Art圓滿落幕，台灣藝術家參展表現亮眼，多位會員作品獲大會肯定，展現台灣書畫創作深厚實力，也為台日藝術交流再添佳績。

本屆展覽中，中華美術家協會會員共有多位藝術家獲獎，其中，台南市政府副秘書長徐健麟作品《一葦渡江圖》榮獲「福岡教育委員會賞」，成為本次展覽重要亮點之一。另「福岡文化聯盟賞」由吳龍寶、黃水源獲得；「日本日中藝術文化振興協會賞」由林品陞、許子凡、洪賜隆、胡順華、李蕙瑾等五人獲獎；「九州日中水墨畫研究會賞」由彭瓊瑩、江美蓮、沈千暉等三人獲得；「國際宋徽宗書畫藝術研究院佳作賞」則由邱晴菲、張蔋芬等二人獲頒肯定。

主辦單位表示，本次展覽匯聚台日書畫藝術創作者，以水墨、書法等作品交流互鑑，不僅展現東方藝術美學，也深化民間文化交流。中華美術家協會會員作品在國際舞台獲獎，彰顯台灣藝術創作能量備受肯定。

徐健麟表示，感謝日本評審老師們的肯定，也感謝恩師王海峰指導。在台南工作的這些年，古都深厚的人文底蘊，也成了創作養分。筆墨之外，承載的是文化感受與生命體會。

中華美術家協會理事長王海峰表示，對所有獲獎會員表達熱烈祝賀，也以會員在國際展賽中的優異表現深感榮耀，期待未來持續透過藝術交流，推動台灣文化走向國際。

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