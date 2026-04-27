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夫妻投入寄養家庭25年 守護過27名兒少

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
「只要還能動就會做下去」，嘉義家扶中心表揚資深寄養家庭，蘇宗政、陳秋慧夫婦二十五年守護二十七名寄養童。記者李宗祐／攝影
「只要還能動就會做下去」，嘉義家扶中心表揚資深寄養家庭，蘇宗政、陳秋慧夫婦二十五年守護二十七名寄養童。記者李宗祐／攝影

「只要還能動，我們就會一直做下去！」嘉義家扶中心寄養家庭蘇宗政、陳秋慧夫婦投入寄養服務二十五年，至今守護過二十七名兒少，昨天接受表揚中分享，陪伴孩子成長，看著孩子成家立業，這份感動是支持他們持續奉獻的最大動力。

嘉義家扶中心昨天在仁義湖岸大酒店舉辦嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮，有一百四十五名寄養家庭及成員參與。除蘇宗政夫婦二十五年，另有蔡朋達、李昆玲夫婦二十年；郭有全、王麗菊及江明赫、蕭沛晴十五年；黃建榮、姚雅萍及吳定衡、陳婉雅十年。

蘇宗政、陳秋慧夫婦在二○○一年、年僅約三十歲時就加入寄養行列，受到九一一事件與九二一地震影響，原想收養災區兒少，後評估決定成為寄養家庭。照顧過的孩子有早產兒、受虐童或有特殊醫療需求的兒少，不論孩子背景為何，夫妻倆始終視如己出，給予最穩定的避風港。

縣長翁章梁表示，寄養家庭為兒少提供安全與穩定的身心發展環境，其無私奉獻令人動容。嘉義家扶中心指出，近年安置兒少議題日趨多元，孩子多半曾受重大創傷，甚至有自閉症或藥癮戒斷等症狀，對照顧者的耐性與專業度是極大考驗。

中心主任沈明彥表示，寄養家長須經過二十小時專業訓練及嚴格審查，嘉義地區安置需求一年約六十名，寄養家庭面臨高齡化挑戰，廣邀嘉義地區年滿二十五歲以上、有穩定收入且住家空間充裕的民眾加入，電話（○五）二八一二○八五。

寄養家庭 家扶中心 嘉義

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