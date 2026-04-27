台61線延伸到高雄 台南安平港段路線兩案評估

中央拍板台六十一線延伸高雄計畫，台南早期提出四個路線版本，議員關切台南路線，市府工務局指出，現階段已收斂為兩案進入綜合規畫評估，差異在於路線是否跨越安平港或採繞港設計，另議員建議北外環再向西延伸到台六十一線，強化整體路網，工務局說會視需求評估。

目前台六十一線西濱快速公路南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中，市議員林美燕質詢時表示，台六十一南延路線地方很關心，先前提四案評估，目前進度如何？因攸關南區與安平港周邊建設整合，市府應加速整合評估盡速提出明確方向，以利地方發展規畫銜接。

工務局說明，安南區路線已定案，從台江大道、青砂街六二八巷，接北汕尾一段到四草大橋，進入安平區後有兩條路線評估，一是從漁光島北側路線避開保安林採新闢路廊方式通過，南側沿港區新港路二段，跨越安平商港後銜接安平港聯外道路，再轉台十七線。

另一路線是進入商港東側，沿健康路三段、新港路、安平港聯外道路後，進入台十七線。兩條路線差異在於是跨越安平港或採繞港設計，跨港路廊橋梁高度與工程規模相對較高，並可能進入部分港區或特定管制範圍；港區外或沿港繞行，工程相對單純，但仍需視用地取得與整體交通整合而定。

工務局強調，兩方案目前均未定案，仍須就港區土地使用、交通效益、生態環境及都市發展等面向進行綜合評估，並與中央及地方持續協調，後續將於綜合規畫階段再行確認最終路線。

議員朱正軒則建議，北外環應評估再向西延伸，強化與台六十一線系統銜接，形成更完整的高架路網。工務局回應，目前北外環終點至大港觀海橋，西側另有安平聯絡道系統銜接至和緯路一帶，後續若確有交通需求，再進一步評估。