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「西拉雅森活節」登場 夜間光雕秀音樂嗨翻全場
「2026西拉雅森活節」在台南官田遊客中心熱鬧登場，原昨天登場的重頭戲熱氣球光雕秀，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，這次熱氣球繫留體驗共搭載約300人次升空俯瞰園區美景，讓遊客驚喜連連。
主辦單位今年特別邀請自泰國首次在台登場的犀牛、哈士奇造型迷你球，以可愛逗趣的「犀犀哈哈」組合萌翻全場，成為現場最吸睛的拍照焦點；觀光署人氣吉祥物「喔熊」也以全新換裝造型現身。
主辦單位利用雨勢停歇、無風無雨空檔時段，完成2梯次熱氣球繫留，總計約300人順利搭乘，隨熱氣球升上距離地面約10公尺的高度，俯瞰周邊的農村景致，直呼美呆了。
晚間登場的光雕秀，並結合「即將成真火舞團」帶來精彩演出，光影、火焰與音樂交織，打造震撼且充滿藝術感視覺饗宴。最後由DJ壓軸帶動全場氣氛，帶給遊客視覺與聽覺兼具的精彩體驗，點燃熱鬧的週末夜。
西拉雅管理處處長許主龍表示，2026 西拉雅森活節於4月25日至5月3日在官田遊客中心 舉行，更入選2026-2027「台灣觀光雙年曆」全國級活動之一，活動橫跨兩個周末共5天，今年延續受歡迎的熱氣球嘉年華，並結合毛孩運動會與草原音樂祭三大主題。更多活動資訊，請持續鎖定西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。
資訊連結
交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站：
https://www.siraya-nsa.gov.tw/
西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：
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