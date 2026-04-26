快訊

統測數A開局送分？第一題「點飲料」簡單到離譜 考生卻崩潰：最高級陷阱

機車騎士不滿被「逼」當街怒攔車 與公車司機揮拳互毆全掛彩

三鶯線今初勘過關 5項履勘前要完成…預計5月報中央辦履勘

聽新聞
0:00 / 0:00

「西拉雅森活節」登場 夜間光雕秀音樂嗨翻全場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「西拉雅森活節」熱鬧登場，熱氣球繫留體驗展現高人氣。記者謝進盛／翻攝
「西拉雅森活節」熱鬧登場，熱氣球繫留體驗展現高人氣。記者謝進盛／翻攝

「2026西拉雅森活節」在台南官田遊客中心熱鬧登場，原昨天登場的重頭戲熱氣球光雕秀，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，這次熱氣球繫留體驗共搭載約300人次升空俯瞰園區美景，讓遊客驚喜連連。

主辦單位今年特別邀請自泰國首次在台登場的犀牛、哈士奇造型迷你球，以可愛逗趣的「犀犀哈哈」組合萌翻全場，成為現場最吸睛的拍照焦點；觀光署人氣吉祥物「喔熊」也以全新換裝造型現身。

主辦單位利用雨勢停歇、無風無雨空檔時段，完成2梯次熱氣球繫留，總計約300人順利搭乘，隨熱氣球升上距離地面約10公尺的高度，俯瞰周邊的農村景致，直呼美呆了。

晚間登場的光雕秀，並結合「即將成真火舞團」帶來精彩演出，光影、火焰與音樂交織，打造震撼且充滿藝術感視覺饗宴。最後由DJ壓軸帶動全場氣氛，帶給遊客視覺與聽覺兼具的精彩體驗，點燃熱鬧的週末夜。

西拉雅管理處處長許主龍表示，2026 西拉雅森活節於4月25日至5月3日在官田遊客中心 舉行，更入選2026-2027「台灣觀光雙年曆」全國級活動之一，活動橫跨兩個周末共5天，今年延續受歡迎的熱氣球嘉年華，並結合毛孩運動會與草原音樂祭三大主題。更多活動資訊，請持續鎖定西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

資訊連結

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站：

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：

https://www.facebook.com/sirayatrip/

西拉雅森活節登場，原昨天登場的重頭戲「熱氣球光雕秀」，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，現場美景璀璨。記者謝進盛／翻攝
西拉雅森活節登場，原昨天登場的重頭戲「熱氣球光雕秀」，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，現場美景璀璨。記者謝進盛／翻攝

「西拉雅森活節」熱鬧登場，熱氣球繫留體驗展現高人氣。記者謝進盛／翻攝
「西拉雅森活節」熱鬧登場，熱氣球繫留體驗展現高人氣。記者謝進盛／翻攝

西拉雅森活節登場，原昨天登場的重頭戲「熱氣球光雕秀」，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，現場美景璀璨。記者謝進盛／翻攝
西拉雅森活節登場，原昨天登場的重頭戲「熱氣球光雕秀」，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，現場美景璀璨。記者謝進盛／翻攝

「西拉雅森活節」熱鬧登場，熱氣球繫留體驗展現高人氣。記者謝進盛／翻攝
「西拉雅森活節」熱鬧登場，熱氣球繫留體驗展現高人氣。記者謝進盛／翻攝

台南 熱氣球

延伸閱讀

2026南投星空季東埔「解憂山谷站」登場

新北美術館周年 煙火、無人機點亮夜空 宇宙人、Gummy B今接力唱

「台灣族大滿足」活動登場 在南韓也能體驗原住民文化

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

相關新聞

北港媽祖出巡5月5日登場 高人氣藝閣、炸轎安全優先

國家重要民俗活動「北港迎媽祖」將於5月5日起5天盛大登場，南北管、龍獅武團等百年藝陣全出籠，其中列為台灣三大炮的「北港犁轎」震撼無比，最受歡迎的藝閣遊街今年共59座，廟方完成遶境路線調整。北港分局和消防隊今天也邀集炮場、陣頭負責人宣導約制，強化安全防護，期讓這場年度盛事圓滿順利。

「西拉雅森活節」登場 夜間光雕秀音樂嗨翻全場

「2026西拉雅森活節」在台南官田遊客中心熱鬧登場，原昨天登場的重頭戲熱氣球光雕秀，因鋒面影響延至今晚7時舉辦，這次熱氣球繫留體驗共搭載約300人次升空俯瞰園區美景，讓遊客驚喜連連。

嘉市好人好事及孝行楷模表揚 黃敏惠稱讚築起城市「美好的總和」

嘉義市政府下午舉行好人好事暨孝行楷模表揚大會，表揚13名好人好事及10名孝行楷模。71歲謝金寶長期投身志工與造橋鋪路，45歲阮虹兒與58歲張耀文則分別悉心照護病榻公婆與中風母親十餘年，事蹟感人獲市府推薦全國孝行楷模。市長黃敏惠表示，這些善良而堅定的人們，共同築起嘉義市「美好的總和」。

林國基牽起針線情回鄉創設繡坊 匯集扶輪社資源培育台西女力

知名服裝設計師林國基為故鄉雲林台西鄉牽起「針線情」，在全球國際扶輪社支持下，挹注8萬4千多美元（近300萬元）成立雲林第一座「扶輪繡坊」，今天由雲林縣長張麗善及扶輪社主持開幕啟動儀式，將專業的刺繡與珠扣工藝帶進偏鄉，培育繡工女力，為在地弱勢家庭注入新的經濟力。

嘉義家扶表揚資深寄養家庭 蘇宗政夫婦投身25年視受創兒如己出

「只要還能動，我們就會一直做下去！」嘉義市寄養家庭蘇宗政、陳秋慧夫婦投入寄養服務25年，至今守護過27名兒少，他們今天在嘉義家扶中心表揚典禮中分享，從年輕時陪伴孩子成長，到現在看著孩子成家立業，這份感動是支持他們持續奉獻的最大動力。

「袋袋相傳」鼓勵源頭減量 台南45公有市場設二手袋循環站

國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市政府結合循環經濟理念，在全市四十五處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠製品使用，逐步改變消費習慣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。