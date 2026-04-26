嘉市好人好事及孝行楷模表揚 黃敏惠稱讚築起城市「美好的總和」

嘉義市政府下午舉行好人好事暨孝行楷模表揚大會，表揚13名好人好事及10名孝行楷模。71歲謝金寶長期投身志工與造橋鋪路，45歲阮虹兒與58歲張耀文則分別悉心照護病榻公婆與中風母親十餘年，事蹟感人獲市府推薦全國孝行楷模。市長黃敏惠表示，這些善良而堅定的人們，共同築起嘉義市「美好的總和」。

黃敏惠表示，市府舉辦表揚大會，讓受獎人的故事值得被看見、被記錄。受表揚者在各自崗位上默默付出，照亮許多政府尚未完全照顧到的角落。現代社會需要的不是英雄，而是能讓大家學習的模範，社會的美好需要每個人在不同角落共同努力，城市就能夠發光發熱。

「好人好事」代表71歲謝金寶，在丈夫意外離世後，含辛茹苦撫養兩名孩子長大。她曾到嘉義特殊教育學校擔任隨車人員，並在垂楊國小圖書館、長榮派出所擔任志工；同時在嘉邑行善團擔任理事，投入造橋鋪路、急難扶助等志業。對她而言，行善是實際行動，哪裡有需要就往哪裡去。

阮虹兒在23歲那年從越南嫁至台灣，丈夫2年前病逝後，負起照顧公婆重任。公公因失能臥病在床，阮虹兒十餘年如一日，每日負責餵藥用餐、沐浴更衣及護送就醫，親力親為且毫無怨言，孝道精神深受鄰里稱讚。

另一名推薦為全國孝行楷模的張耀文，自母親2011年中風後，便承擔起三餐及日常照護工作，15年來無微不至。即便母親長年臥床，張耀文仍將環境整理得乾淨溫馨，完全沒有異味。張耀文表示，生活雖然清苦，但再怎樣都要給母親一個最溫暖且舒適的生活品質。

社會處表示，這群代表以正向態度傳達愛與善的能量。孝行楷模長期陪伴長輩，親侍湯藥且甘之如飴，這份暖心陪伴正是點燃人間溫暖的火炬。好人好事與孝行楷模賦予嘉義市不斷進步的能量，讓嘉義市成為溫馨幸福的城市。

嘉義市政府舉行好人好事暨孝行楷模表揚大會，45歲阮虹兒（右二）悉心照護病榻公婆十餘年如一日，獲市府推薦全國孝行楷模。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府舉行好人好事暨孝行楷模表揚大會，58歲張耀文（右二）照護中風母親15年來無微不至事跡感人，獲市府推薦全國孝行楷模。圖／嘉義市政府提供