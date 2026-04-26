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北港媽祖出巡5月5日登場 高人氣藝閣、炸轎安全優先

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／北港朝天宮提供
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／北港朝天宮提供

國家重要民俗活動「北港媽祖」將於5月5日起5天盛大登場，南北管、龍獅武團等百年藝陣全出籠，其中列為台灣三大炮的「北港犁轎」震撼無比，最受歡迎的藝閣遊街今年共59座，廟方完成遶境路線調整。北港分局和消防隊今天也邀集炮場、陣頭負責人宣導約制，強化安全防護，期讓這場年度盛事圓滿順利。

北港朝天宮農曆3月19、20日南、北巡平安遶境，是北港一年一度的媽祖出巡盛大廟會，北港擁有豐富的百年傳統藝陣，將隨神轎隊出巡，尤其台灣三大炮之一的北港媽祖大量鞭炮犁轎和炸轎，震撼熱鬧，使「北港迓媽祖」獲列國內第一個國家重要民俗。

朝天宮表示，今年遶境隊伍有29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，由於每年遶境入廟時間延誤甚至到隔天早上才入廟，因此將下午、夜間路線相互對調，以加速完成入廟，減輕廟會人員負擔。

朝天宮指出，北港媽祖出巡的重頭戲真人藝閣遊行，也將在5月5至9日長達五天盛大登場，今年共59座藝閣花車，沿途會丟糖餅或各種結緣小物作為福品，是媽祖出巡最受歡迎的行列，提醒民眾觀賞或撿拾福品務必注意安全。

北港消防分隊及警方今天邀集各陣頭與炮場負責人召開廟會安全會報，消防分隊長陳思淵指出，今年申請通過18處炮場，比前兩年減少，今天除宣導燃放爆竹安全，並簽署約制書，為確保安全，今年將增設綠色通道，以利救災救護工作，範圍為大同路與防汛道路口至大同路與華南路口，此路段不設炮場，確保救護、救災車輛通行順暢。

陳思淵提醒，燃放鞭炮時要遠離住宅，炮場人員須準備灑水車、可持續出水的水管與水桶、合格滅火器至少2支，以備不時之需。若未經申請許可而施放專業爆竹煙火，將依法開罰42萬至210萬元罰鍰。

列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／本報存檔照片
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／本報存檔照片

列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中百年藝閣丟祈福小物最受歡迎。圖／本報存檔照片
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中百年藝閣丟祈福小物最受歡迎。圖／本報存檔照片

列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／北港朝天宮提供
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／北港朝天宮提供

列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／本報存檔照片
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中最震撼的炸轎和犁轎是迎神境的重頭戲。圖／本報存檔照片

列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中百年藝閣丟祈福小物最受歡迎。圖／本報存檔照片
列為國家重要民俗的北港迎媽祖將登場，其中百年藝閣丟祈福小物最受歡迎。圖／本報存檔照片

北港 朝天宮 媽祖 遶境

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