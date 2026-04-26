林國基牽起針線情回鄉創設繡坊 匯集扶輪社資源培育台西女力

知名服裝設計師林國基為故鄉雲林台西鄉牽起「針線情」，在全球國際扶輪社支持下，挹注8萬4千多美元（近300萬元）成立雲林第一座「扶輪繡坊」，今天由雲林縣長張麗善及扶輪社主持開幕啟動儀式，將專業的刺繡與珠扣工藝帶進偏鄉，培育繡工女力，為在地弱勢家庭注入新的經濟力。

離鄉遊子的初心，不希望只帶回一次性的救助，而是期讓故鄉的蚵殼變成珍珠，多年來投入故鄉回饋的林國基說，台西面臨產業轉型困境，許多外配、單親媽媽等弱勢婦女，被繁重家務所困，難有固定工作，他對故鄉這份牽掛，觸動了國際扶輪3521地區前總監馬靜如與台北首中、瑞昇等扶輪社成員，進而發起這場「賦能運動」，催生了「扶輪繡坊」。

台北瑞昇扶輪社長李聖心及台北首中前社長戴幼虎說，此計畫不僅獲台北瑞昇、瑞安、雲林星創及3470地區等扶輪社大力支持，也獲泰國、香港、韓國等姊妹社熱烈響應，跨國資源匯聚。期能透過轉業培育，為海口婦女創造彈性就業新契機，手握這根針，讓她們能是「職人」也是「母親」，讓家庭經濟流動起來。

馬靜如說，該計畫由台灣服飾設計師協會注入專業教學，培訓期間為期一年，學成後配合家務可全職也可當副業，或由公部門轉介後續就業，作品引介至電商平台，構築完整的扶助生態鏈，以她們的巧手縫補生活的缺口。

繡坊由張麗善、社會處長林文志及多名扶輪社幹部主持開幕，邀來女模穿搭服飾繡品走秀，件件吸睛。張麗善說，將藝術創作轉化為產業動能，保存傳統刺繡工藝，更為在地婦女創造更多可能性，打造更具韌性與包容力的女力，深具意義。

林國基也將授課，傳授他近40年的縫紉技巧，課程材料、師資免費更提供獎助金。看到故鄉婦女一針一線創造未來，既欣悅又感動。

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊培育女力，未來透過各種平台協助各種繡品銷售。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕請來女模穿搭繡品走秀。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊培育女力，未來透過各種平台協助各種繡品銷售。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕。記者蔡維斌／攝影