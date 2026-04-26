快訊

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

LINE記事本大改版！上傳影片功能4月27日退場 2招照樣免費存

聽新聞
0:00 / 0:00

林國基牽起針線情回鄉創設繡坊 匯集扶輪社資源培育台西女力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基為故鄉雲林台西鄉牽起「針線情」，在全球國際扶輪社支持下，挹注8萬4千多美元（近300萬元）成立雲林第一座「扶輪繡坊」，今天由雲林縣長張麗善及扶輪社主持開幕啟動儀式，將專業的刺繡與珠扣工藝帶進偏鄉，培育繡工女力，為在地弱勢家庭注入新的經濟力。

離鄉遊子的初心，不希望只帶回一次性的救助，而是期讓故鄉的蚵殼變成珍珠，多年來投入故鄉回饋的林國基說，台西面臨產業轉型困境，許多外配、單親媽媽等弱勢婦女，被繁重家務所困，難有固定工作，他對故鄉這份牽掛，觸動了國際扶輪3521地區前總監馬靜如與台北首中、瑞昇等扶輪社成員，進而發起這場「賦能運動」，催生了「扶輪繡坊」。

台北瑞昇扶輪社長李聖心及台北首中前社長戴幼虎說，此計畫不僅獲台北瑞昇、瑞安、雲林星創及3470地區等扶輪社大力支持，也獲泰國、香港、韓國等姊妹社熱烈響應，跨國資源匯聚。期能透過轉業培育，為海口婦女創造彈性就業新契機，手握這根針，讓她們能是「職人」也是「母親」，讓家庭經濟流動起來。

馬靜如說，該計畫由台灣服飾設計師協會注入專業教學，培訓期間為期一年，學成後配合家務可全職也可當副業，或由公部門轉介後續就業，作品引介至電商平台，構築完整的扶助生態鏈，以她們的巧手縫補生活的缺口。

繡坊由張麗善、社會處長林文志及多名扶輪社幹部主持開幕，邀來女模穿搭服飾繡品走秀，件件吸睛。張麗善說，將藝術創作轉化為產業動能，保存傳統刺繡工藝，更為在地婦女創造更多可能性，打造更具韌性與包容力的女力，深具意義。

林國基也將授課，傳授他近40年的縫紉技巧，課程材料、師資免費更提供獎助金。看到故鄉婦女一針一線創造未來，既欣悅又感動。

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊培育女力，未來透過各種平台協助各種繡品銷售。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊培育女力，未來透過各種平台協助各種繡品銷售。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕請來女模穿搭繡品走秀。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕請來女模穿搭繡品走秀。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊培育女力，未來透過各種平台協助各種繡品銷售。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊培育女力，未來透過各種平台協助各種繡品銷售。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，今天開幕。記者蔡維斌／攝影

知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影
知名服裝設計師林國基匯集扶輪社資源，返鄉在台西創設雲林第一家扶輪繡坊，培育女力，讓婦女學習傳統繡工技能，增加收入。記者蔡維斌／攝影

張麗善 雲林

延伸閱讀

重現鄭成功登陸 台南安南鹿耳社區250人扮兵將、12國外籍生共體驗

影／就博會同框政見大車拚 謝國樑推AI課程 童子瑋提就業安全網

基隆就博會盛大登場！60家企業積極搶才 展現在地就業動能

從百貨到一站式體驗！台茂購物中心領軍掀起千禧零售革命

相關新聞

林國基牽起針線情回鄉創設繡坊 匯集扶輪社資源培育台西女力

知名服裝設計師林國基為故鄉雲林台西鄉牽起「針線情」，在全球國際扶輪社支持下，挹注8萬4千多美元（近300萬元）成立雲林第一座「扶輪繡坊」，今天由雲林縣長張麗善及扶輪社主持開幕啟動儀式，將專業的刺繡與珠扣工藝帶進偏鄉，培育繡工女力，為在地弱勢家庭注入新的經濟力。

嘉義家扶表揚資深寄養家庭 蘇宗政夫婦投身25年視受創兒如己出

「只要還能動，我們就會一直做下去！」嘉義市寄養家庭蘇宗政、陳秋慧夫婦投入寄養服務25年，至今守護過27名兒少，他們今天在嘉義家扶中心表揚典禮中分享，從年輕時陪伴孩子成長，到現在看著孩子成家立業，這份感動是支持他們持續奉獻的最大動力。

「袋袋相傳」鼓勵源頭減量 台南45公有市場設二手袋循環站

國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市政府結合循環經濟理念，在全市四十五處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠製品使用，逐步改變消費習慣。

台南「發光行穿線」引熱議 黃偉哲：首創AI警示守護行人

台南市行穿線「會發光」引發討論，市議會多名議員也關注此一創新作法，交通局長王銘德表示，投射型標線點亮行穿線屬於業者提出的實驗性合作計畫，由廠商自費建置，交通局則選定安平、歸仁、鹽水等地共4處行人通行量大的路口試辦；市長黃偉哲也透露更多AI技術，未來視效果，爭取經費擴大辦理。

視察嘉義市西區全民運動館 卓揆盼今年9月9日營運

行政院長卓榮泰25日視察嘉義市西區全民運動館工程時表示，全民運動至關重要，自運動部成立後，對各地大、中、小型體育設施及運動賽事都非常投入，國人對體育賽事的關注也持續升溫，而近年中央與嘉義市政府合作推動4項運動建設，投入經費逾3億元。卓院長說，期盼該運動館於今年9月9日開始營運後，能延續嘉義深厚的運動發展基礎，培養更多運動愛好者，並從中發掘優秀選手，為國爭光。

長期地籍混亂！ 台南推動農村社區重劃 翻轉農村發展

改善農村社區長期存在地籍混亂、產權零碎、巷道狹窄及公共設施不足等問題，台南市政府推動農村社區土地重劃政策，盼翻轉人口外流與發展停滯困境，先前已有學甲大灣社區及官田社子社區重劃經驗，目前柳營太康社區也在規畫中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。