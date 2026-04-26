台南往南科省30分鐘 北外環二期明年底通車 議員催四期加速推進

台南市區往來南科的重要路網「台南都會區北外環道路」進入關鍵期，全線長13.47公里、總經費約227億元，估全線完工後，南科往返安平可縮短至十餘分鐘，但四期「最後一哩路」工程因用地取得遇到抗爭，議會高度關注，工務局表示持續與民眾溝通，盡速啟動用地協議價購。

北外環分四期推動，目前一期、三期已完工；二期工程東段預計今年6月完成，西段預計明年6月完工。另國道1號新增北外環交流道工程進度正常，目標今年10月完工，地方期待早日全線通車，可大幅省下通勤時間，對產業運作與人口流動具有指標意義。

市議員朱正軒指出，北外環採立體高架設計，是紓解市區平面道路車流的重要幹道，也是串聯南科與市區的關鍵路廊，二期工程即使如期完工，仍須經安全檢測與通車前作業，實際通車時間恐與工程完工存在落差。市府回應，須待相關檢測與程序完成後才會開放通車，期程需進一步銜接。

朱正軒提醒，北外環二期通車後，永康六甲頂將成為新的交通匯集節點，與永安路、長和路及匝道交會，車流勢必集中，若未及早規劃分流與號誌配套，恐再現壅塞問題。關鍵的四期工程很重要，但目前遇到民眾陳抗，是否延宕？市府表示部分用地仍在協調與取得中，預計年底前將計畫送內政部審議。

朱正軒強調，四期攸關六甲頂分流效果，若進度延宕，將直接影響整體路網效益。第四期作為「最後一哩路」，其推動進度將成為整體效益能否落實的關鍵變數。

工務局指出，除持續推動用地取得外，也爭取在北外環交流道增設西往南、南往西、南往東及東往南等4個匝道，以強化轉運功能。

在國道銜接方面，北外環新增連接國道1號交流道工程進度符合預期，預計今年下半年、約10月可望通車，屆時車輛可透過北外環直接銜接國道，提升交流道運轉效率，並強化與地方聯絡道路的整體串聯。