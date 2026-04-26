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重現鄭成功登陸 台南安南鹿耳社區250人扮兵將、12國外籍生共體驗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市安南區鹿耳社區今在鹿耳門溪口舉辦「再現365年前．鄭成功登陸」體驗活動，不僅吸引近250人響應，更有來自12國的外籍學生參與，透過水上行船與煙火模擬砲戰，重現歷史場景，氣氛熱烈。記者萬于甄／攝影
台南市安南區鹿耳社區今在鹿耳門溪口舉辦「再現365年前．鄭成功登陸」體驗活動，不僅吸引近250人響應，更有來自12國的外籍學生參與，透過水上行船與煙火模擬砲戰，重現歷史場景，氣氛熱烈。記者萬于甄／攝影

根據歷史記載，鄭成功在1661年4月30日率軍自台南鹿耳門港登陸，台南市安南區鹿耳社區今在鹿耳門溪口舉辦「再現365年前．鄭成功登陸」體驗活動，不僅吸引近250人響應，更有來自12國的外籍學生參與，透過水上行船與煙火模擬砲戰，重現歷史場景，氣氛熱烈。

鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，體驗活動今年邁入第15年，今由白河仙草國小關嶺分校太鼓隊揭開序幕，250名參與者換裝扮演兵將，先至鎮門宮向延平郡王祭拜祈福，隨後分乘膠筏進入鹿耳門溪。

過程中，大家手持旌旗、帥旗等，沿途更施放煙火模擬砲火交鋒，重現365年前鄭成功率軍由鹿耳門港進攻荷軍的歷史情境，過程相當逼真。

他提到，今年活動除在地民眾外，也邀集佳里區信義國小、南台科大、崑山科大、實踐大學、清華大學及交通大學等校師生，甚至有來自菲律賓、貝里斯、帛琉、巴拉圭、日本、越南等12國外籍生參與，讓活動更具國際交流意義，且外籍生也對體驗活動感到驚艷，希望帶回家鄉分享。

佳里區信義國小主任李宛儒則說，該活動兼具教育與文化意義，讓學生在體驗中認識台灣歷史，收穫豐富，是一場非常寫實震撼的歷史教育。學甲扶輪社社長郭仁杰也表示，未來將持續在扶輪社推廣此一有意義的歷史文化活動。

台南市安南區鹿耳社區今在鹿耳門溪口舉辦「再現365年前．鄭成功登陸」體驗活動，不僅吸引近250人響應，更有來自12國的外籍學生參與，透過水上行船與煙火模擬砲戰，重現歷史場景，氣氛熱烈。記者萬于甄／攝影
台南市安南區鹿耳社區今在鹿耳門溪口舉辦「再現365年前．鄭成功登陸」體驗活動，不僅吸引近250人響應，更有來自12國的外籍學生參與，透過水上行船與煙火模擬砲戰，重現歷史場景，氣氛熱烈。記者萬于甄／攝影

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