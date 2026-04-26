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嘉義家扶表揚資深寄養家庭 蘇宗政夫婦投身25年視受創兒如己出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左三）表示，寄養家庭為兒少提供安全與穩定的身心發展環境，其無私奉獻令人動容。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）表示，寄養家庭為兒少提供安全與穩定的身心發展環境，其無私奉獻令人動容。記者李宗祐／攝影

「只要還能動，我們就會一直做下去！」嘉義寄養家庭蘇宗政、陳秋慧夫婦投入寄養服務25年，至今守護過27名兒少，他們今天在嘉義家扶中心表揚典禮中分享，從年輕時陪伴孩子成長，到現在看著孩子成家立業，這份感動是支持他們持續奉獻的最大動力。

嘉義家扶中心自1985年起推展寄養服務已超過40年。蘇宗政、陳秋慧夫婦在2001年、年僅約30歲時就加入寄養行列，當時受到911事件與921地震影響，萌生收養災區兒少念頭，後經評估決定成為寄養家庭。25年來，他們照顧過的孩子多達27名，對象包含早產兒、受虐童或有特殊醫療需求的兒少，不論孩子背景為何，夫妻倆始終視如己出，給予最穩定的避風港。

縣長翁章梁表示，寄養家庭為兒少提供安全與穩定的身心發展環境，其無私奉獻令人動容。嘉義家扶中心指出，近年安置兒少議題日趨多元，孩子多半曾受重大創傷，甚至有自閉症或藥癮戒斷等症狀，對照顧者的耐性與專業度是極大考驗。

中心表示，每名寄養家長都須經過20小時專業訓練及嚴格審查，才能承擔這份守護受創兒少的重任。嘉義地區安置需求從十幾年前的1年30名增加到現在約60名，但寄養家庭面臨高齡化挑戰。

中心主任沈明彥廣邀嘉義地區年滿25歲以上、有穩定收入且住家空間充裕的民眾，踴躍撥打05-2812085洽詢寄養組。

嘉義家扶中心今天上午10時在仁義湖岸大酒店舉辦嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮，共有145名寄養家庭及成員參與。除蘇宗政夫婦獲25年年資獎，另有蔡朋達、李昆玲夫婦獲20年獎；郭有全、王麗菊及江明赫、蕭沛晴獲15年獎；黃建榮、姚雅萍及吳定衡、陳婉雅獲10年獎。

只要還能動就會做下去，蘇宗政陳秋慧夫婦25年守護27名寄養童。記者李宗祐／攝影
只要還能動就會做下去，蘇宗政陳秋慧夫婦25年守護27名寄養童。記者李宗祐／攝影

嘉義家扶中心今天上午在仁義湖岸大酒店舉辦嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮，共有145名寄養家庭及成員參與。記者李宗祐／攝影
嘉義家扶中心今天上午在仁義湖岸大酒店舉辦嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮，共有145名寄養家庭及成員參與。記者李宗祐／攝影

寄養家庭 家扶中心 嘉義

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