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嘉義家扶表揚資深寄養家庭 蘇宗政夫婦投身25年視受創兒如己出
「只要還能動，我們就會一直做下去！」嘉義市寄養家庭蘇宗政、陳秋慧夫婦投入寄養服務25年，至今守護過27名兒少，他們今天在嘉義家扶中心表揚典禮中分享，從年輕時陪伴孩子成長，到現在看著孩子成家立業，這份感動是支持他們持續奉獻的最大動力。
嘉義家扶中心自1985年起推展寄養服務已超過40年。蘇宗政、陳秋慧夫婦在2001年、年僅約30歲時就加入寄養行列，當時受到911事件與921地震影響，萌生收養災區兒少念頭，後經評估決定成為寄養家庭。25年來，他們照顧過的孩子多達27名，對象包含早產兒、受虐童或有特殊醫療需求的兒少，不論孩子背景為何，夫妻倆始終視如己出，給予最穩定的避風港。
縣長翁章梁表示，寄養家庭為兒少提供安全與穩定的身心發展環境，其無私奉獻令人動容。嘉義家扶中心指出，近年安置兒少議題日趨多元，孩子多半曾受重大創傷，甚至有自閉症或藥癮戒斷等症狀，對照顧者的耐性與專業度是極大考驗。
中心表示，每名寄養家長都須經過20小時專業訓練及嚴格審查，才能承擔這份守護受創兒少的重任。嘉義地區安置需求從十幾年前的1年30名增加到現在約60名，但寄養家庭面臨高齡化挑戰。
中心主任沈明彥廣邀嘉義地區年滿25歲以上、有穩定收入且住家空間充裕的民眾，踴躍撥打05-2812085洽詢寄養組。
嘉義家扶中心今天上午10時在仁義湖岸大酒店舉辦嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮，共有145名寄養家庭及成員參與。除蘇宗政夫婦獲25年年資獎，另有蔡朋達、李昆玲夫婦獲20年獎；郭有全、王麗菊及江明赫、蕭沛晴獲15年獎；黃建榮、姚雅萍及吳定衡、陳婉雅獲10年獎。
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