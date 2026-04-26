AI智慧城市治理展 台南首推「數位通行」綠點回饋折抵消費

台南市政府攜手大南方新矽谷推動辦公室，4月28、29日舉辦「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，以AI與智慧城市技術為核心，將創新應用轉化為可體驗的城市場景，邀請民眾體驗科技提升生活品質與城市治理效能。

本次台南市政府展出「智慧城市」與「智慧健康」兩大領域，導入互動式展示。城市治理面向中，行人偵測系統結合即時影像分析，提升路口安全；智慧綠能候車亭整合能源管理與資訊服務；AR導覽與AI投球等應用，則讓市民以直觀方式接觸AI技術。健康領域則主打「台南共照雲」，透過AI判讀與多元檢測，串聯個人健康數據與在宅醫療，強化預防與長照整合。

台南市政府首次發想並示範數位通行機制，結合iPASS MONEY設計「綠點」回饋模式，將參展、互動與消費串聯為一體。民眾只需綁定電支帳號並完成現場報到，每日可獲得50點「一卡通綠點」，可用於後續折抵大眾運輸及生活消費，集滿30點可再兌換50元數位優惠券（或實體熟食／飲料券），每人每日最高可兌換80元優惠。形成「參與即回饋」的循環，以誘因機制推動低碳與數位生活。

市府指出，這套機制未來可延伸整合市民卡、公車系統及各類公共活動，成為城市級數位服務平台的一環。此次活動不僅是技術展示，更被視為大南方發展的重要測試場，檢驗AI如何從展示場域走入日常治理與生活應用。

台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供