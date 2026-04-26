快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

AI智慧城市治理展 台南首推「數位通行」綠點回饋折抵消費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供
台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供

台南市政府攜手大南方新矽谷推動辦公室，4月28、29日舉辦「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，以AI與智慧城市技術為核心，將創新應用轉化為可體驗的城市場景，邀請民眾體驗科技提升生活品質與城市治理效能。

本次台南市政府展出「智慧城市」與「智慧健康」兩大領域，導入互動式展示。城市治理面向中，行人偵測系統結合即時影像分析，提升路口安全；智慧綠能候車亭整合能源管理與資訊服務；AR導覽與AI投球等應用，則讓市民以直觀方式接觸AI技術。健康領域則主打「台南共照雲」，透過AI判讀與多元檢測，串聯個人健康數據與在宅醫療，強化預防與長照整合。

台南市政府首次發想並示範數位通行機制，結合iPASS MONEY設計「綠點」回饋模式，將參展、互動與消費串聯為一體。民眾只需綁定電支帳號並完成現場報到，每日可獲得50點「一卡通綠點」，可用於後續折抵大眾運輸及生活消費，集滿30點可再兌換50元數位優惠券（或實體熟食／飲料券），每人每日最高可兌換80元優惠。形成「參與即回饋」的循環，以誘因機制推動低碳與數位生活。

市府指出，這套機制未來可延伸整合市民卡、公車系統及各類公共活動，成為城市級數位服務平台的一環。此次活動不僅是技術展示，更被視為大南方發展的重要測試場，檢驗AI如何從展示場域走入日常治理與生活應用。

台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供
台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供

台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供
台南市政府首次發想並示範，結合iPASS MONEY推出數位通行與多重優惠措施。圖／台南市政府提供

智慧城市 台南

延伸閱讀

喝一杯乾凈水...北市三管齊下AI強化供水韌性：未來10年漏水率降至7%

智慧創新大賞 龔明鑫：下階段聚焦百工百業AI應用

竹科人高壓、少動3高升 產官學界聯手推AI腦篩檢防中風

「全電商」App升級改版 限時「21元爆殺品」開搶 iPhone 8%回饋無上限

相關新聞

「袋袋相傳」鼓勵源頭減量 台南45公有市場設二手袋循環站

國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市政府結合循環經濟理念，在全市四十五處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠製品使用，逐步改變消費習慣。

台南「發光行穿線」引熱議 黃偉哲：首創AI警示守護行人

台南市行穿線「會發光」引發討論，市議會多名議員也關注此一創新作法，交通局長王銘德表示，投射型標線點亮行穿線屬於業者提出的實驗性合作計畫，由廠商自費建置，交通局則選定安平、歸仁、鹽水等地共4處行人通行量大的路口試辦；市長黃偉哲也透露更多AI技術，未來視效果，爭取經費擴大辦理。

視察嘉義市西區全民運動館 卓揆盼今年9月9日營運

行政院長卓榮泰25日視察嘉義市西區全民運動館工程時表示，全民運動至關重要，自運動部成立後，對各地大、中、小型體育設施及運動賽事都非常投入，國人對體育賽事的關注也持續升溫，而近年中央與嘉義市政府合作推動4項運動建設，投入經費逾3億元。卓院長說，期盼該運動館於今年9月9日開始營運後，能延續嘉義深厚的運動發展基礎，培養更多運動愛好者，並從中發掘優秀選手，為國爭光。

長期地籍混亂！ 台南推動農村社區重劃 翻轉農村發展

改善農村社區長期存在地籍混亂、產權零碎、巷道狹窄及公共設施不足等問題，台南市政府推動農村社區土地重劃政策，盼翻轉人口外流與發展停滯困境，先前已有學甲大灣社區及官田社子社區重劃經驗，目前柳營太康社區也在規畫中。

影／媽祖畫展十米「螺鈿」巨作吸睛 60輛哈雷衝雲林觀展

素有「媽祖畫家」之稱的雲林藝術家魏幼惠（蕙子），應豐泰文教基金會邀請舉辦「與媽祖有約」展覽，展出121幅作品，其中一幅長達10公尺、融入非物質文化遺產「螺鈿」工藝的巨作，成為全場焦點。今上午來自約60名來自各地車友騎乘哈雷進場觀展，浩大聲勢引起民眾注意。

雲林林內擬普發3000元 選前時機敏感惹疑

雲林縣林內鄉長選戰提前升溫，民進黨雲林縣黨部已提名縣議員、前鄉長張維崢回鍋參選下屆林內鄉長，現任無黨籍鄉長劉姿言也表態爭取連任。劉姿言宣布，擬普發每位鄉民3千元生活慰問金，最慢年底前發放，若順利通過，將成為雲林首個普發現金的鄉鎮。由於時間點接近年底選舉，引發外界質疑是否有「合法買票」疑慮；劉則強調，政策純為照顧鄉民，與選舉無關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。