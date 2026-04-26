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醫療環境優化 路易莎咖啡進駐新營醫院明試營運

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
醫療環境優化，路易莎咖啡進駐新營醫院明試營運，醒目的招牌已掛上。記者謝進盛／翻攝
醫療環境優化，路易莎咖啡進駐新營醫院明試營運，醒目的招牌已掛上。記者謝進盛／翻攝

衛生福利部新營醫院持續優化就診場域，引進知名連鎖品牌路易莎咖啡進駐，明（27）日試營運，也將持續評估知名眼鏡品牌等合作可能性，打造兼具休憩、舒適與療癒感候診與公共空間。

大新營地區咖啡市場競爭激烈，知名業者均插旗進駐，路易莎原在三民路上已有門市，在不到500公尺新營醫院設置第二家，日前醒目招牌掛上，引起市場熱烈討論。

新營醫院院長莊毓民表示，新營醫院每日門診量約800至1000人次，眼科門診每月突破2000人次，中醫門診每月亦已超過5000人次，此次空間調整旨在回應現代醫療服務需求的轉變，除疾病治療外，更重視病患與家屬在就醫過程中的整體感受與心理支持。

面對長時間候診情境，院方導入咖啡空間概念，將候診區由傳統醫療等待空間，轉型為可閱讀、休憩與交流舒適環境，協助病患與家屬減輕候診壓力與焦慮。

醫院表示，此次空間優化亦納入醫護人員需求，提供短暫休息與調節空間，使第一線醫療人員在高強度工作中能獲得適度喘息。

未來將持續推動醫療空間優化與服務創新，並評估國際知名眼鏡品牌等生活產業進行合作的可能性，擴展醫療服務與日常生活連結。

醫療環境優化，路易莎咖啡進駐新營醫院明試營運，內部裝潢陳設已完成。記者謝進盛／翻攝
醫療環境優化，路易莎咖啡進駐新營醫院明試營運，內部裝潢陳設已完成。記者謝進盛／翻攝

咖啡 路易莎

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