「袋袋相傳」鼓勵源頭減量 台南45公有市場設二手袋循環站

台南市行穿線「會發光」引發討論，市議會多名議員也關注此一創新作法，交通局長王銘德表示，投射型標線點亮行穿線屬於業者提出的實驗性合作計畫，由廠商自費建置，交通局則選定安平、歸仁、鹽水等地共4處行人通行量大的路口試辦；市長黃偉哲也透露更多AI技術，未來視效果，爭取經費擴大辦理。

2026-04-25 17:59