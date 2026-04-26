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「袋袋相傳」鼓勵源頭減量 台南45公有市場設二手袋循環站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
「袋袋相傳」將閒置的袋材活化為社會循環財，逐步型塑全民參與的減塑新生活 ，圖為隆田市場「袋袋相傳」。圖／台南市經發局提供
「袋袋相傳」將閒置的袋材活化為社會循環財，逐步型塑全民參與的減塑新生活 ，圖為隆田市場「袋袋相傳」。圖／台南市經發局提供

國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市政府結合循環經濟理念，在全市四十五處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠製品使用，逐步改變消費習慣。

市長黃偉哲表示，近期受國際情勢影響，塑膠袋供應出現緊縮、價格波動，市府已啟動物資監控與跨部會稽查機制，掌握傳統市場與夜市供需情形，穩定民生秩序。同時加強減塑宣導，將外在壓力轉為生活轉型契機，引導攤商與市民降低對一次性塑膠製品的依賴，接軌國際減碳趨勢。

經發局長張婷媛指出，已配合中央與消保官機制，加強查核塑膠袋等民生用品價格，針對囤貨、哄抬或未依規定標示價格等行為，將依法查辦，確保市場交易秩序與消費者權益。另外，持續與市場自治會、夜市管委會聯繫，透過通路調度及製造端供貨，協助攤商穩定取得物資。

市場處代理處長林士群表示，「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈並取用二手購物袋，在確保消費便利性的同時，引導民眾養成「買菜自己袋」的綠色消費習慣。未來將持續優化市場回收體系，推動減塑行動常態化，打造兼具便利與永續的綠色市場環境。

台南 黃偉哲 減碳 塑膠袋 綠色消費 減塑

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