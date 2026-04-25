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輕軌生變黃敏惠嗆聲 張啓楷批中央失信卡住嘉義未來

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷。圖/張啓楷服務處提供
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷。圖/張啓楷服務處提供

嘉義市長選戰再掀政策攻防，圍繞輕軌建設與補助款爭議持續延燒。藍白共推市長參選人張啓楷指出，行政院長卓榮泰上午南下嘉義市視察西區全民運動館，為民進黨參選人、立委王美惠背書市政延續，典禮結束，遭市長黃敏惠以「沒輕軌就沒選票」回應，讓中央與地方在重大建設上的落差瞬間浮上檯面。

張啓楷表示，中央對嘉義輕軌的承諾反覆，已動搖市民對城市發展的信心。他指出，卓榮泰在立法院答詢時，曾明確承諾由中央全額負擔高達372億元的輕軌經費，未料隔日即改口，政策轉折之快，引發地方譁然，也讓黃敏惠情緒激動、甚至落淚，成為輿論焦點。

卓榮泰上午致詞針對輕軌回應強調，軌道建設已納入「均衡台灣」政策藍圖，未來將投入龐大資源推動。不過他也坦言，若經費編列於經常預算確有困難，仍需透過財政劃分法制度修法，採用行政院版本，提升中央財政能力彈性，才能加速推進相關建設。

然而，張啓楷質疑，中央說法前後不一，不僅讓地方政府難以規劃，也讓市民對政策穩定性產生疑慮。他強調，自立委任內即多次爭取輕軌建設，並與跨黨派立委持續向行政院與交通部施壓，要求兌現承諾。相較之下，王美惠在爭議過程中未明確表態，甚至在市府北上陳情時缺席，引發外界關注。

除了輕軌議題，補助款爭議也成為攻防焦點。張啓楷批評，中央同時大幅刪減嘉義市約69億元補助款，形同一手喊建設、一手砍資源，政策矛盾，對地方發展造成實質衝擊。他直言，卓榮泰與王美惠已成為阻礙嘉義進步的關鍵因素。對張啓楷批評質疑，王美惠冷處理，不回應。

張啓楷強調，相關預算刪減與立法院表決紀錄均可查證，呼籲中央儘速回應地方需求，補足資源並明確承諾輕軌建設時程，否則恐將持續累積民怨，進一步衝擊年底選情，也讓嘉義未來發展陷入不確定之中。

藍白共推嘉義市長參選人張啓楷。圖/張啓楷服務處提供
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷。圖/張啓楷服務處提供

藍白共推嘉義市長參選人張啓楷。圖/張啓楷服務處提供
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷。圖/張啓楷服務處提供

民進黨 立法院 行政院長

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