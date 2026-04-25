聽新聞
0:00 / 0:00
輕軌生變黃敏惠嗆聲 張啓楷批中央失信卡住嘉義未來
嘉義市長選戰再掀政策攻防，圍繞輕軌建設與補助款爭議持續延燒。藍白共推市長參選人張啓楷指出，行政院長卓榮泰上午南下嘉義市視察西區全民運動館，為民進黨參選人、立委王美惠背書市政延續，典禮結束，遭市長黃敏惠以「沒輕軌就沒選票」回應，讓中央與地方在重大建設上的落差瞬間浮上檯面。
張啓楷表示，中央對嘉義輕軌的承諾反覆，已動搖市民對城市發展的信心。他指出，卓榮泰在立法院答詢時，曾明確承諾由中央全額負擔高達372億元的輕軌經費，未料隔日即改口，政策轉折之快，引發地方譁然，也讓黃敏惠情緒激動、甚至落淚，成為輿論焦點。
卓榮泰上午致詞針對輕軌回應強調，軌道建設已納入「均衡台灣」政策藍圖，未來將投入龐大資源推動。不過他也坦言，若經費編列於經常預算確有困難，仍需透過財政劃分法制度修法，採用行政院版本，提升中央財政能力彈性，才能加速推進相關建設。
然而，張啓楷質疑，中央說法前後不一，不僅讓地方政府難以規劃，也讓市民對政策穩定性產生疑慮。他強調，自立委任內即多次爭取輕軌建設，並與跨黨派立委持續向行政院與交通部施壓，要求兌現承諾。相較之下，王美惠在爭議過程中未明確表態，甚至在市府北上陳情時缺席，引發外界關注。
除了輕軌議題，補助款爭議也成為攻防焦點。張啓楷批評，中央同時大幅刪減嘉義市約69億元補助款，形同一手喊建設、一手砍資源，政策矛盾，對地方發展造成實質衝擊。他直言，卓榮泰與王美惠已成為阻礙嘉義進步的關鍵因素。對張啓楷批評質疑，王美惠冷處理，不回應。
張啓楷強調，相關預算刪減與立法院表決紀錄均可查證，呼籲中央儘速回應地方需求，補足資源並明確承諾輕軌建設時程，否則恐將持續累積民怨，進一步衝擊年底選情，也讓嘉義未來發展陷入不確定之中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。