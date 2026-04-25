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台南「發光行穿線」引熱議 黃偉哲：首創AI警示守護行人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通局近期在安平、歸仁及鹽水路口試辦智慧路口計畫，民眾行經行穿線時可發現周邊亮起燈光線條。圖／南市交通局提供
交通局近期在安平、歸仁及鹽水路口試辦智慧路口計畫，民眾行經行穿線時可發現周邊亮起燈光線條。圖／南市交通局提供

台南市行穿線「會發光」引發討論，市議會多名議員也關注此一創新作法，交通局長王銘德表示，投射型標線點亮行穿線屬於業者提出的實驗性合作計畫，由廠商自費建置，交通局則選定安平、歸仁、鹽水等地共4處行人通行量大的路口試辦；市長黃偉哲也透露更多AI技術，未來視效果，爭取經費擴大辦理。

交通局說明，該設計主要在於提升駕駛轉彎時對行穿線與行人的辨識度，強化停讓意識，並觀察是否能有效促使車輛減速，進而改善路口行人安全環境。

黃偉哲也在社群平台補充指出，市府找來資通訊產業的專家，透過物聯網、邊緣運算與AI辨識的軟硬整合，採取投影、照明、電子看板等多重手段，在行人通過時，為汽機車駕駛建立臨時性的提醒機制。

黃偉哲說，這套機制的目的，是透過科技的手段，在路口建立停讓行人的共識，所以工程團隊對於軟硬體的要求都非常高。不僅AI的反應時間必須短，包括路由器、交換器、邊緣運算器、投影機等，都必須採用軍工規的標準，也感謝這些業者對於交通安全的支持，聽說當工程團隊打電話回去調貨時，採購與倉儲有如遇到美系客戶，謹慎地將品質最好的設備送來台南。

目前有3家廠商試辦應用，在歸仁高鐵站與大台南會展中心的周遭兩處，在行人通過時會加強路口照明，提升夜間的可視性，並提醒遠方車輛降低速度；在鹽水月津路與忠孝路之間，有同樣的照明機制，並且加上電子看板，提醒駕駛有行人通過；在市區永華路（市議會前）靠近賣場的行穿線，透過投影紅色的邊界線，在夜間創造「虛擬保護圍籬」，並投過減速圖像的投影，提醒駕駛注意行人。

黃偉哲表示，「下了車，你我都是行人」，未來市政府會視示範驗證的結果，爭取更多經費，擴大到其他路口的應用。

交通局指出，近年台南已完成逾1520處行人號誌、260處行人專用時相，以及650處行人綠燈早開設施，持續透過工程手段強化行人安全。不過隨著民眾對行人權益的重視提升，市府也持續引入新技術，提升整體交通環境。

在市區永華路口的行穿線兩側增設鮮明的紅色燈光線條，在夜間創造「虛擬保護圍籬」明，保護行人。圖／南市交通局提供
在市區永華路口的行穿線兩側增設鮮明的紅色燈光線條，在夜間創造「虛擬保護圍籬」明，保護行人。圖／南市交通局提供

台南 行人 黃偉哲

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