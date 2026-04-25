快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

台南東區中華東路人行道工程推進「難度高」 工務局拚年底完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區中華東路人行道改善推動難度高，多次辦理會勘，議員蔡筱薇要求加速整合讓工程如質如期完工。圖／蔡筱薇提供
台南東區中華東路人行道改善推動難度高，多次辦理會勘，議員蔡筱薇要求加速整合讓工程如質如期完工。圖／蔡筱薇提供

台南市東區中華東路人行道改善因管線整合及土方新制影響，議員指沿線里長及居民頻頻反映，擔憂工程延宕影響日常生活；台南市工務局今天回應，為解決土方問題，除提供暫置地點收容，並將管線單位的土石方統一由工務局代辦，並加強管線單位與沿線住戶、店家需求的整合，使工程可持續性推進，目標年底前全數完工。

​工務局表示，中華東路人行道開工至今近10個月，目前已將各管線機構產生營建賸餘土石方代為統一處理，並取得場地暫置土方，廠商作業進行十分順利，同時降低對周邊商家、交通的影響。

針對土石方處理去化現況及因應，市長黃偉哲早指示工務局啟動六大因應對策，多管齊下穩定土方去化，降低對公共建設與民間開發的影響。工務局除媒合適合回填窪地外，同步結合本市混凝土廠，研議以CLSM(控制性低強度混凝土)方式去化，確保人行道工程免受土方清運影響。

​工務局指出，中華東路為東區重要交通動脈，商業活動興盛，各管線單位位置、埋設深度及管線性質各殊，工務局透過定期工地會議平台，盡力安排各管線單位進場時間。並採取「分段推進」策略，將中華東路分為五階段施作及同步協調，務求將影響降到最低。

工務局強調，工程影響民眾日常甚鉅，人行道施工範圍之占用物排除、與周邊既有建物高程銜接，均面臨不同的民眾溝通樣態，持續會同監造單位強化與民眾的溝通協調，採取「逐戶拜訪」，施工過程中如有疑慮、或有障礙須排除者，逐案盡力保障住戶需求，避免影響民眾權益及工進。

工務局刻正依規劃期程完成，期待嶄新、寬敞無礙的人行空間能獲得後續階段周邊住戶的支持，讓全案能如期於年底前完成。

台南 人行道

延伸閱讀

南投市道路新舊標線並存 公所：為啟動人行道工程

台南捷運藍線一期設8處「捷運開發區」爭取與地主合作開發

北市永吉松隆天橋5月1日開拆 工期2天凌晨封閉車道

等了13年！台東豐榮豐樂開發進入收成期 首張權狀發出

相關新聞

台南東區中華東路人行道工程推進「難度高」 工務局拚年底完成

台南市東區中華東路人行道改善因管線整合及土方新制影響，議員指沿線里長及居民頻頻反映，擔憂工程延宕影響日常生活；台南市工務局今天回應，為解決土方問題，除提供暫置地點收容，並將管線單位的土石方統一由工務局代辦，並加強管線單位與沿線住戶、店家需求的整合，使工程可持續性推進，目標年底前全數完工。

虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增四成遊客外地人

台南市政府今天在虎頭埤舉辦「虎頭埤水與綠－第二屆熱狗盃」競賽，吸引小型中型犬200組參加，近3千人為毛小孩吶喊加油。市長黃偉哲到場鳴笛開賽、與各地遊客民眾及狗兒同樂。

台南運河百年音樂祭5月1、2日登場 交通懶人包一次看

台南市政府將於5月1、2日（周五至周六）晚間6時至9時，在河樂廣場西側及環河街（廣八廣場一帶）辦理「台南運河百年戶外音樂祭」，活動採免費入場 ，活動期間將實施交通管制，市府交通局公布交通懶人包，建議多加利用大眾運輸工具前往。

蔡易餘阿嬤耆壽95歲追思告別 行政院長卓榮泰現身點主

嘉義縣立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭本月11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，今天在水上鄉生命紀念館舉辦追思奠禮，由行政院長卓榮泰點主，前總統蔡英文、前總統陳水扁等人均到場致意，追思告別冠蓋雲集，家屬披麻戴孝送別最後一程，鮮花放滿馬路，場面莊嚴隆重。

抗塑膠袋荒！南市45處公有市場設「袋袋相傳」鼓勵捐二手袋

在國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市府結合循環經濟理念，於全市45處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠使用，逐步改變消費習慣。

水稻將收成又連日雨 台南農改場呼籲務必防治穗稻熱病

嘉南平原早植水稻已陸續抽穗即將收成，多數水稻也進入孕穗期；不過連日下雨且近梅雨季常大雨，穗稻熱病風險大增。台南區農業改良場呼籲農友小心，抽穗前3到5天務必施藥預防，確保收成產量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。