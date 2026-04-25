台南東區中華東路人行道工程推進「難度高」 工務局拚年底完成

台南市東區中華東路人行道改善因管線整合及土方新制影響，議員指沿線里長及居民頻頻反映，擔憂工程延宕影響日常生活；台南市工務局今天回應，為解決土方問題，除提供暫置地點收容，並將管線單位的土石方統一由工務局代辦，並加強管線單位與沿線住戶、店家需求的整合，使工程可持續性推進，目標年底前全數完工。

​工務局表示，中華東路人行道開工至今近10個月，目前已將各管線機構產生營建賸餘土石方代為統一處理，並取得場地暫置土方，廠商作業進行十分順利，同時降低對周邊商家、交通的影響。

針對土石方處理去化現況及因應，市長黃偉哲早指示工務局啟動六大因應對策，多管齊下穩定土方去化，降低對公共建設與民間開發的影響。工務局除媒合適合回填窪地外，同步結合本市混凝土廠，研議以CLSM(控制性低強度混凝土)方式去化，確保人行道工程免受土方清運影響。

​工務局指出，中華東路為東區重要交通動脈，商業活動興盛，各管線單位位置、埋設深度及管線性質各殊，工務局透過定期工地會議平台，盡力安排各管線單位進場時間。並採取「分段推進」策略，將中華東路分為五階段施作及同步協調，務求將影響降到最低。

工務局強調，工程影響民眾日常甚鉅，人行道施工範圍之占用物排除、與周邊既有建物高程銜接，均面臨不同的民眾溝通樣態，持續會同監造單位強化與民眾的溝通協調，採取「逐戶拜訪」，施工過程中如有疑慮、或有障礙須排除者，逐案盡力保障住戶需求，避免影響民眾權益及工進。

工務局刻正依規劃期程完成，期待嶄新、寬敞無礙的人行空間能獲得後續階段周邊住戶的支持，讓全案能如期於年底前完成。