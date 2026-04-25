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虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增四成遊客外地人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供
虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供

台南市政府今天在虎頭埤舉辦「虎頭埤水與綠－第二屆熱狗盃」競賽，吸引小型中型犬200組參加，近3千人為毛小孩吶喊加油。市長黃偉哲到場鳴笛開賽、與各地遊客民眾及狗兒同樂。

觀旅局稱，「熱狗盃」外縣市參與民眾佔比高達四成，帶動觀光消費產值。現場規畫20攤特色市集，包含新化在地農特產及寵物用品，也帶動萌寵旅遊消費市場，「成功打造熱狗盃成為台南寵物友善觀光旅遊品牌，讓台南成為人與動物和諧共融的宜居城市。」

活動亮點是狗狗穿上超萌趣味熱狗裝，在30公尺賽道上奔跑競速。今年規模全面升級，除新增中型犬組別，更導入專業競賽標準，設置「終點錄影」並即時更新競賽成績。

主辦單位還打造初賽衝線制與決賽計時制趣味競賽模式，金牌的小型犬、中型犬頒獎金一萬元，還能獲得澳洲品牌EzyDog贊助頂峰牽繩。動保處現場提供免費寵物晶片植入及疫苗注射服務。

黃偉哲表示，熱狗盃活動去年有100組，今年擴大至200組，報名一開放即秒殺額滿，顯示活動深受大家喜愛。活動除宣導「認養代替購買」，推廣寵物友善與動物保育觀念，並有結合地方特色創意市集，及大型狗、小型狗參與趣味競賽、互動遊戲、小狗跑跑圈等精彩內容，民眾享受遊戲、購物與休閒樂趣，來到虎頭埤共度美好時光。

觀旅局表示，初賽分為小型犬組與中型犬組各100名毛小孩，隨機分成40梯次衝線，各梯次第一名共40組毛小孩晉級決賽，將獲得由大成集團贊助「嚴選GEITUI大雞腿」獎勵晉級決賽。決賽則採計時制，40組毛小孩競賽成績決定，前三名除有獎金都能獲得統一贊助Petlife晶饌纖蔬肉糧，第四名至第七名獲得價值1700元虎頭埤風景區旅遊套票組。

虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供
虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供

虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供
虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供

虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供
虎頭埤「第二屆熱狗盃」參賽毛小孩倍增、四成遊客外地人。圖／台南市政府提供

台南 寵物 黃偉哲

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