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台南運河百年音樂祭5月1、2日登場 交通懶人包一次看

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南運河百年戶外音樂祭卡司。圖／台南市政府提供
台南運河百年戶外音樂祭卡司。圖／台南市政府提供

台南市政府將於5月1、2日（周五至周六）晚間6時至9時，在河樂廣場西側及環河街（廣八廣場一帶）辦理「台南運河百年戶外音樂祭」，活動採免費入場 ，活動期間將實施交通管制，市府交通局公布交通懶人包，建議多加利用大眾運輸工具前往。

南市府表示，本次音樂祭卡司堅強，5月1日由理想混蛋、邱鋒澤等人氣歌手及樂團接力演出；5月2日則由玖壹壹、吳汶芳等多組藝人輪番登台，打造運河畔音樂盛宴。

交通局表示，為配合活動辦理，將於5月1日至2日每日0時至22時實施交通管制，範圍包含環河街（民生路二段至金華新路）及中正路（環河街至金華路三段），請用路人提前改道。

交通懶人卡，公共運輸部分，外地民眾可搭乘台灣高鐵至台南站後，轉乘高鐵快捷公車H31至永華市政中心，再轉乘市區公車前往會場；或搭乘台鐵至台南車站後轉乘0左、14、98、6等路線公車，皆可抵達河樂廣場周邊站點。另由台南轉運站出發者，亦可透過市區公車串聯進場。

YouBike部分，周邊設有河樂廣場（康樂街、金華路）、海安正興、海安中正、海安府前、民生環河及運河星鑽停車場等站點，提供民眾綠色運具選擇。

停車資訊方面，多處臨時及既有停車空間，包括協進國小停車場、環河街及大涼路沿線停車位，另有海安路地下停車場、運河星鑽停車場等公有停車場，以及中正路、民生路、康樂街周邊多處民營停車場可供使用。

台南市政府表示，台南運河百年的重要時刻，結合音樂、歷史與城市景觀，預期將吸引大量人潮，呼籲民眾提早規畫交通動線，配合現場指引，共同維護活動品質與交通順暢。詳細交通運輸資訊可上市府交通局臉書粉絲專頁「運轉台南好交通」查詢。

台南運河百年戶外音樂祭停車與管制範圍。圖／台南市政府提供
台南運河百年戶外音樂祭停車與管制範圍。圖／台南市政府提供

台南運河百年戶外音樂祭交通懶人卡。圖／台南市政府提供
台南運河百年戶外音樂祭交通懶人卡。圖／台南市政府提供

玖壹壹 台南 音樂 公車

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