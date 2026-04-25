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蔡易餘阿嬤耆壽95歲追思告別 行政院長卓榮泰現身點主

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰今早參加嘉義市西區全民運動館工程，在立委王美惠陪同下趕赴追思奠禮點主。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰今早參加嘉義市西區全民運動館工程，在立委王美惠陪同下趕赴追思奠禮點主。記者黃于凡／攝影

嘉義縣立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭本月11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，今天在水上鄉生命紀念館舉辦追思奠禮，由行政院卓榮泰點主，前總統蔡英文、前總統陳水扁等人均到場致意，追思告別冠蓋雲集，家屬披麻戴孝送別最後一程，鮮花放滿馬路，場面莊嚴隆重。

前總統陳水扁、前總統蔡英文先後到場致意，行政院長卓榮泰今早參加嘉義市西區全民運動館工程後，也趕赴現場點主，國策顧問鄭慶祥、黃銘得，以及前立委陳明文、議長張明達，還有嘉義縣18鄉鎮市皆及小英之友會等團體皆參加，地方要角齊聚相當盛大。

蔡家是布袋政治家族，蔡陳素蘭生長義竹鄉望族，是已故嘉縣前議長蔡長銘遺孀，夫妻生育1子4女，蔡陳素蘭熱情好客、相夫教子，支持丈夫兒孫投身公共事務。獨子蔡啟芳深耕地方政壇，歷任布袋鎮長、國代與立委，孫子蔡易餘現任立委，即將參選嘉義縣長。

立委蔡易餘說，阿嬤兒時家境不錯，在日本時代接受良好教育，就讀長榮初中及新營家政學校，21歲嫁到布袋新塭，婚後隨夫家落地生根，展開人生另一階段，阿公投入公共事務，參選嘉義議員，曾當選副議長及議長，阿嬤一路跟隨阿公扶持家庭，是家族穩定重要力量。

立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭享壽95歲，前總統蔡英文今到嘉義參加追思奠禮。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭享壽95歲，前總統蔡英文今到嘉義參加追思奠禮。記者黃于凡／攝影

立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭享壽95歲，前總統陳水扁今到嘉義參加追思奠禮。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭享壽95歲，前總統陳水扁今到嘉義參加追思奠禮。記者黃于凡／攝影

立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭追思奠禮，天空飄雨場面莊嚴隆重。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘祖母蔡陳素蘭追思奠禮，天空飄雨場面莊嚴隆重。記者黃于凡／攝影

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