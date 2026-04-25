快訊

民眾黨創黨元老「005」過世1年還被催繳黨費？妻怒批：滾動式黨紀

陸軍333旅26歲下士營區墜樓亡！八軍團：將調查幹部是否領導失當

住院看到兩件事超火大！沈玉琳怒斥：這會害死人

聽新聞
0:00 / 0:00

抗塑膠袋荒！南市45處公有市場設「袋袋相傳」鼓勵捐二手袋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
可循環使用的購物袋經由「袋袋相傳」，補足傳統市場減塑的「最後一哩路」，圖為開元市場「袋袋相傳」。圖／台南市經發局提供
可循環使用的購物袋經由「袋袋相傳」，補足傳統市場減塑的「最後一哩路」，圖為開元市場「袋袋相傳」。圖／台南市經發局提供

在國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市府結合循環經濟理念，於全市45處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠使用，逐步改變消費習慣。

市長黃偉哲表示，近期受國際情勢影響，塑膠袋供應出現緊縮、價格波動，市府已啟動物資監控與跨部會稽查機制，掌握傳統市場與夜市供需情形，穩定民生秩序。同時加強減塑宣導，將外在壓力轉為生活轉型契機，引導攤商與市民降低對一次性塑膠的依賴，接軌國際減碳趨勢。

經發局長張婷媛指出，已配合中央與消保官機制，加強查核塑膠袋等民生用品價格，針對囤貨、哄抬或未依規定標示價格等行為，將依法查辦，確保市場交易秩序與消費者權益。另持續與市場自治會、夜市管委會聯繫，透過通路調度及製造端供貨，協助攤商穩定取得物資。

市場處代理處長林士群表示，「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈並取用二手購物袋，在確保消費便利性的同時，引導民眾養成「買菜自己袋」的綠色消費習慣。未來將持續優化市場回收體系，推動減塑行動常態化，打造兼具便利與永續的綠色市場環境。

「袋袋相傳」將閒置的袋材活化為社會循環財，逐步型塑全民參與的減塑新生活 ，圖為隆田市場「袋袋相傳」。圖／台南市經發局提供
「袋袋相傳」將閒置的袋材活化為社會循環財，逐步型塑全民參與的減塑新生活 ，圖為隆田市場「袋袋相傳」。圖／台南市經發局提供

塑膠袋 台南 黃偉哲 減碳

延伸閱讀

防塑膠業者囤積 雄檢查訪發現供需穩定未抬價

大稻埕永樂市場外牆剝落、成堆個資全都露 議員批離譜

招商有成！百貨商場接連進駐台南 黃偉哲：投資破百億

北市食安陳情破7千件 還有廠商成「食安黑戶」

相關新聞

台南中華東路人行道障礙物占用影響生活 改善延宕

台南市東區中華東路是交通要道，沿線人行道長期因花盆、機車及變電箱等障礙物占用影響通行，市府去年七月動工改善，原訂今年十月完工，因管線遷移、占用物排除及住戶溝通等問題工程推展不順，最快年底完工，議員質詢指工程延宕影響市容，衝擊行人通行安全與商家營運，要求加強工程控管與跨單位協調機制。

車流衝突 台南議員籲改善後甲圓環

台南市東區後甲圓環車流量大，二年前開放機慢車可直行穿越圓環不須強制繞行外環，但車道設計不良衍生交通衝突，議員質詢指問題癥結在花圃設計阻礙直行動線，使原可直行路徑被迫轉向，只要退縮五十公分就可解決，要求市府盡速檢討花圃與分隔島配置，改善用路安全。

抗塑膠袋荒！南市45處公有市場設「袋袋相傳」鼓勵捐二手袋

在國際原物料波動、塑膠袋供應緊縮，台南市府結合循環經濟理念，於全市45處公有市場設置「袋袋相傳」循環領取站，鼓勵民眾捐贈、取用二手購物袋，盼從源頭降低一次性塑膠使用，逐步改變消費習慣。

水稻將收成又連日雨 台南農改場呼籲務必防治穗稻熱病

嘉南平原早植水稻已陸續抽穗即將收成，多數水稻也進入孕穗期；不過連日下雨且近梅雨季常大雨，穗稻熱病風險大增。台南區農業改良場呼籲農友小心，抽穗前3到5天務必施藥預防，確保收成產量。

隱藏版森林升級 阿里山腳下中埔石硦林場打造玻璃屋山林休憩新亮點

嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，因缺乏休憩餐飲設施遭詬病，在觀光署西拉雅國家風景區管理處與中埔鄉公所攜手推動下，興建「森林玻璃屋」，導入餐飲與咖啡服務，並營造植栽觀景植物，讓這片靜謐山林朝兼具生態觀光森林園區邁進。

雲縣「健康篩五星吉」 做癌篩「季季抽好禮」

雲林縣府昨天啟動「健康篩五星吉」計畫，參加公費七項癌症篩檢者最高可獲三千五百元補助，還可參加總價百萬元抽獎「季季抽好禮」，衛生局指出，去年篩檢人數近十五萬人次，異常個案五五八七人，已有五○八八人完成診斷治療，呼籲民眾及早發現及早治療，守護健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。