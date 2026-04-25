水稻將收成又連日雨 台南農改場呼籲務必防治穗稻熱病

嘉南平原早植水稻已陸續抽穗即將收成，多數水稻也進入孕穗期；不過連日下雨且近梅雨季常大雨，穗稻熱病風險大增。台南區農業改良場呼籲農友小心，抽穗前3到5天務必施藥預防，確保收成產量。

台南農改場研究人員說，穗稻熱病主要發生在穗頸、枝梗及穀粒等部位，抽穗時感染發生，穗頸部罹患初期患部呈淡褐色或暗褐色，組織壞死養，使養分不能送達影響整穗發育，並自罹病部位彎曲，而形成農民俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象。

研究人員說，枝梗感染罹病後會乾枯，穀粒受感染時病斑則呈暗灰色或白色，發病嚴重時穀粒無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，造成產量損失或品質下降。

而抗病品種植後，病原菌為了存活，可能逐步產生變異，生出能克服抗性品種的新「生理小種」，更具攻擊性。這種稻熱病演化新的「生理小種」，會使原本抗病品種失去抗性而再度罹病。

要了解目前監測水稻種植地區稻熱病罹病風險，農民可參考台灣水稻疫情整合資訊網(https://mycolab.pp.nchu.edu.tw/blast_forecast/)。

研究人員提醒農民若種植秈糯等品種，更應落實預防性防治工作。稻熱病防治藥劑可施用免登記植物保護資材，中性化亞磷酸1,000~1,500倍、矽酸鉀1,000倍稀釋液等進行預防。若有防治上的問題可聯繫研究人員林國詞、蔡小涵，電話：06-5912901轉305、309。

穗頸罹患穗稻熱病症狀。圖／台南農改場提供