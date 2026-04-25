搶攻母親節聚餐旺季商機 嘉義福容VOCO、棒棒積木飯店饗宴登場

母親節聚餐旺季將近，飯店市場戰火升溫。嘉義市福容VOCO酒店以高空景觀粵菜為主題，推出10人桌菜與6人小家庭方案；嘉義縣太保市棒棒積木飯店以「桃好媽咪」為主題，結合美味料理與精緻甜點，打造專屬於母親節的幸福時光。

嘉義福容VOCO酒店鎖定母親節餐飲市場，32樓福粵樓以高空景觀粵菜「福粵傳情寵愛媽咪」為主題，推出10人桌菜與6人小家庭方案，菜色結合花旗蔘花膠燉雞、龍虎斑與鮑魚等高檔料理，營造節慶儀式感。

田園西餐廳母親節期間推出Buffet加贈半隻龍蝦方案，強化高CP值吸引力；宴會廳同步推出桌菜方案搶攻大型家庭聚餐需求。餐飲部分結合拍照與甜點優惠，試圖以「儀式感＋社群分享」帶動節慶消費。

棒棒積木飯店旗下賀采宴會廳、奧朵爾聯手推出饗宴，主打滿桌豐盛佳餚與母親節蛋糕，凡訂位用餐即贈現調果汁暢飲，30日前完成預訂，可享餐費9折優惠（需加收原價1 %服務費）。賀采宴會廳以中式料理為基底，巧妙融入西式元素，推出多道特色佳餚，包括結合松露香氣蝦料理，以及經醃製、酥炸後外酥內嫩的排骨料理，展現層次風味；另有鮮美石斑魚與干貝燉雞湯等經典菜色，菜單一推出即吸引許多民眾詢問與預訂。

奧朵爾推出母親節主題蛋糕「桃好媽咪」，以白桃凍、蜜香紅茶戚風蛋糕，呈現蜜香紅茶與白桃的清甜風味。預訂母親節饗宴，可獲贈6吋蛋糕（市價820元）；單獨訂購蛋糕30日前享85折優惠。由於餐點與蛋糕皆為手工製作，建議提前3天預訂，確保最佳品質。

棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理。圖／棒棒積木飯店提供

棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理。餐飲團隊用豬腳薑黃麵表達祝賀心意。圖／棒棒積木飯店提供

嘉義福容VOCO酒店福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜精選花膠燉雞、鮑魚、燒鵝、脆皮豬腩等經典粵菜。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理，松露入菜海中蝦，讓您品味中西合璧的美味。圖／棒棒積木飯店提供