快訊

手機特價優惠！iPhone 17 Pro Max省3110元、ASUS Zenfone 12 Ultra砍7千元

陸26歲設計師月加班19天猝死 「1原因」公司拒認工傷掀議

美伊代表赴巴基斯坦！川普提「2大底線」：伊朗將提出滿足美國的方案

搶攻母親節聚餐旺季商機 嘉義福容VOCO、棒棒積木飯店饗宴登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
福粵樓位於嘉義福容VOCO酒店32F，為全市最高景觀餐廳，最適合陪媽媽好好吃頓飯。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
福粵樓位於嘉義福容VOCO酒店32F，為全市最高景觀餐廳，最適合陪媽媽好好吃頓飯。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

母親節聚餐旺季將近，飯店市場戰火升溫。嘉義市福容VOCO酒店以高空景觀粵菜為主題，推出10人桌菜與6人小家庭方案；嘉義縣太保市棒棒積木飯店以「桃好媽咪」為主題，結合美味料理與精緻甜點，打造專屬於母親節的幸福時光。

嘉義福容VOCO酒店鎖定母親節餐飲市場，32樓福粵樓以高空景觀粵菜「福粵傳情寵愛媽咪」為主題，推出10人桌菜與6人小家庭方案，菜色結合花旗蔘花膠燉雞、龍虎斑與鮑魚等高檔料理，營造節慶儀式感。

田園西餐廳母親節期間推出Buffet加贈半隻龍蝦方案，強化高CP值吸引力；宴會廳同步推出桌菜方案搶攻大型家庭聚餐需求。餐飲部分結合拍照與甜點優惠，試圖以「儀式感＋社群分享」帶動節慶消費。

棒棒積木飯店旗下賀采宴會廳、奧朵爾聯手推出饗宴，主打滿桌豐盛佳餚與母親節蛋糕，凡訂位用餐即贈現調果汁暢飲，30日前完成預訂，可享餐費9折優惠（需加收原價1 %服務費）。賀采宴會廳以中式料理為基底，巧妙融入西式元素，推出多道特色佳餚，包括結合松露香氣蝦料理，以及經醃製、酥炸後外酥內嫩的排骨料理，展現層次風味；另有鮮美石斑魚與干貝燉雞湯等經典菜色，菜單一推出即吸引許多民眾詢問與預訂。

奧朵爾推出母親節主題蛋糕「桃好媽咪」，以白桃凍、蜜香紅茶戚風蛋糕，呈現蜜香紅茶與白桃的清甜風味。預訂母親節饗宴，可獲贈6吋蛋糕（市價820元）；單獨訂購蛋糕30日前享85折優惠。由於餐點與蛋糕皆為手工製作，建議提前3天預訂，確保最佳品質。

棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理。圖／棒棒積木飯店提供
棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理。圖／棒棒積木飯店提供

棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理。餐飲團隊用豬腳薑黃麵表達祝賀心意。圖／棒棒積木飯店提供
棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理。餐飲團隊用豬腳薑黃麵表達祝賀心意。圖／棒棒積木飯店提供

嘉義福容VOCO酒店福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜精選花膠燉雞、鮑魚、燒鵝、脆皮豬腩等經典粵菜。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜精選花膠燉雞、鮑魚、燒鵝、脆皮豬腩等經典粵菜。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理，松露入菜海中蝦，讓您品味中西合璧的美味。圖／棒棒積木飯店提供
棒棒積木飯店推母親節饗宴，主打滿桌豐盛料理，松露入菜海中蝦，讓您品味中西合璧的美味。圖／棒棒積木飯店提供

嘉義福容VOCO酒店福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜內含「蒜香松露蒸龍蝦」，龍蝦剖半鋪上金黃蒜酥與黑松露。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜內含「蒜香松露蒸龍蝦」，龍蝦剖半鋪上金黃蒜酥與黑松露。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

母親節

延伸閱讀

JR東日本大飯店台北母親節搶客 三大餐廳聯手出擊搶攻聚餐商機

屋馬燒肉5月限定「媽咪女王盛宴感恩套餐」登場

瓦城母親節優惠來了！再推多力多滋聯名 香菜奶昔、漢堡7款登場

必勝客「外帶大比薩買1送5」！漢堡王優惠券「點心、雙堡組」享57折起

相關新聞

台南中華東路人行道障礙物占用影響生活 改善延宕

台南市東區中華東路是交通要道，沿線人行道長期因花盆、機車及變電箱等障礙物占用影響通行，市府去年七月動工改善，原訂今年十月完工，因管線遷移、占用物排除及住戶溝通等問題工程推展不順，最快年底完工，議員質詢指工程延宕影響市容，衝擊行人通行安全與商家營運，要求加強工程控管與跨單位協調機制。

車流衝突 台南議員籲改善後甲圓環

台南市東區後甲圓環車流量大，二年前開放機慢車可直行穿越圓環不須強制繞行外環，但車道設計不良衍生交通衝突，議員質詢指問題癥結在花圃設計阻礙直行動線，使原可直行路徑被迫轉向，只要退縮五十公分就可解決，要求市府盡速檢討花圃與分隔島配置，改善用路安全。

搶攻母親節聚餐旺季商機 嘉義福容VOCO、棒棒積木飯店饗宴登場

母親節聚餐旺季將近，飯店市場戰火升溫。嘉義市福容VOCO酒店以高空景觀粵菜為主題，推出10人桌菜與6人小家庭方案；嘉義縣太保市棒棒積木飯店以「桃好媽咪」為主題，結合美味料理與精緻甜點，打造專屬於母親節的幸福時光。

隱藏版森林升級 阿里山腳下中埔石硦林場打造玻璃屋山林休憩新亮點

嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，因缺乏休憩餐飲設施遭詬病，在觀光署西拉雅國家風景區管理處與中埔鄉公所攜手推動下，興建「森林玻璃屋」，導入餐飲與咖啡服務，並營造植栽觀景植物，讓這片靜謐山林朝兼具生態觀光森林園區邁進。

雲縣「健康篩五星吉」 做癌篩「季季抽好禮」

雲林縣府昨天啟動「健康篩五星吉」計畫，參加公費七項癌症篩檢者最高可獲三千五百元補助，還可參加總價百萬元抽獎「季季抽好禮」，衛生局指出，去年篩檢人數近十五萬人次，異常個案五五八七人，已有五○八八人完成診斷治療，呼籲民眾及早發現及早治療，守護健康。

騎機車遊嘉義林鐵園區 蕭美琴：給王美惠載很放心

副總統蕭美琴今天下午南下嘉義，參訪阿里山森林鐵路車庫園區、北門驛、檜意森活村，在民進黨籍嘉義市長參選人王美惠陪同下，先至嘉邑北門北安宮參拜，隨後展開林業鐵路深度散策，雖天空飄雨打亂行程，但王美惠仍騎機車載蕭美琴一段路，蕭美琴稱讚「讓王美惠載很放心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。