聽新聞
0:00 / 0:00
隱藏版森林升級 阿里山腳下中埔石硦林場打造玻璃屋山林休憩新亮點
嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，因缺乏休憩餐飲設施遭詬病，在觀光署西拉雅國家風景區管理處與中埔鄉公所攜手推動下，興建「森林玻璃屋」，導入餐飲與咖啡服務，並營造植栽觀景植物，讓這片靜謐山林朝兼具生態觀光森林園區邁進。
西拉雅風管處規畫在石硦林場興建「森林玻璃屋」，導入餐飲與咖啡服務，提供遊客可停留、可放鬆空間。主體建築完工，申請使用執照中，未來將委外招商營運，讓森林成為停留休閒場域。除硬體建設，整體景觀也升級。西拉雅風管處邀嘉義大學森林系教授張坤城、景觀學系教授陳佩君專業規畫，透過植栽配置生態設計，強化步道視覺層次與四季變化，讓遊客林間行走時，不僅是健行，更是融合自然與美學的感官體驗。
日前，中埔鄉長李碧雲偕同風管處代表與學者踏勘，從專業角度重新審視林場經營方向。李碧雲說，去年解決林場長期水源不足問題，穩定供水成為發展餐飲與觀光服務關鍵基礎。隨著森林玻璃屋逐漸成形，一套結合運動、休憩與補給的完整系統接近完成。
未來遊客可在蜿蜒林間步道揮灑汗水，沿途欣賞亞熱帶闊葉林的多樣生態景觀，累了還能走進玻璃屋歇腳，品嚐咖啡輕食，在大片綠意環繞中享受難得的慢時光。西拉雅風管處表示，石硦林場設有多條不同難度步道，適合各年齡層遊客體驗，搭配即將完成的觀賞植栽景觀與休憩設施，未來可望成為嘉義山區兼具生態教育與休閒旅遊的新興亮點，為地方觀光注入嶄新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。