隱藏版森林升級 阿里山腳下中埔石硦林場打造玻璃屋山林休憩新亮點

嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，因缺乏休憩餐飲設施遭詬病，在觀光署西拉雅國家風景區管理處與中埔鄉公所攜手推動下，興建「森林玻璃屋」，導入餐飲與咖啡服務，並營造植栽觀景植物，讓這片靜謐山林朝兼具生態觀光森林園區邁進。

西拉雅風管處規畫在石硦林場興建「森林玻璃屋」，導入餐飲與咖啡服務，提供遊客可停留、可放鬆空間。主體建築完工，申請使用執照中，未來將委外招商營運，讓森林成為停留休閒場域。除硬體建設，整體景觀也升級。西拉雅風管處邀嘉義大學森林系教授張坤城、景觀學系教授陳佩君專業規畫，透過植栽配置生態設計，強化步道視覺層次與四季變化，讓遊客林間行走時，不僅是健行，更是融合自然與美學的感官體驗。

日前，中埔鄉長李碧雲偕同風管處代表與學者踏勘，從專業角度重新審視林場經營方向。李碧雲說，去年解決林場長期水源不足問題，穩定供水成為發展餐飲與觀光服務關鍵基礎。隨著森林玻璃屋逐漸成形，一套結合運動、休憩與補給的完整系統接近完成。

未來遊客可在蜿蜒林間步道揮灑汗水，沿途欣賞亞熱帶闊葉林的多樣生態景觀，累了還能走進玻璃屋歇腳，品嚐咖啡輕食，在大片綠意環繞中享受難得的慢時光。西拉雅風管處表示，石硦林場設有多條不同難度步道，適合各年齡層遊客體驗，搭配即將完成的觀賞植栽景觀與休憩設施，未來可望成為嘉義山區兼具生態教育與休閒旅遊的新興亮點，為地方觀光注入嶄新動能。

嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，石硦林場打造玻璃屋山林休憩新亮點，日前，中埔鄉長李碧雲偕同風管處代表與學者踏勘。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書

嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書

嘉義縣阿里山腳下中埔鄉桶頭山石硦林場，擁有30公頃森林腹地，林相原始步道自然，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，石硦林場打造玻璃屋山林休憩新亮點，日前，中埔鄉長李碧雲偕同風管處代表與學者踏勘。圖／取自中埔鄉長李碧雲臉書