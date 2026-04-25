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車流衝突 台南議員籲改善後甲圓環

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，要求盡速檢討。圖／李宗霖提供
台南市東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，要求盡速檢討。圖／李宗霖提供

台南市東區後甲圓環車流量大，二年前開放機慢車可直行穿越圓環不須強制繞行外環，但車道設計不良衍生交通衝突，議員質詢指問題癥結在花圃設計阻礙直行動線，使原可直行路徑被迫轉向，只要退縮五十公分就可解決，要求市府盡速檢討花圃與分隔島配置，改善用路安全。

工務局代理局長王建雄回應，該路口由圓環改建為直線路型，是經交通局與警局多次會勘討論定案，相關配置依專業評估設計，若以交通安全為重，將再與交通局辦理會勘如何處理，原則「安全第一」。

交通局交通管制科長劉昆和說，已與工務局協調好，在中華東路人行道及路面改善工程銜接至後甲圓環時，會調整中央分隔及花圃，規畫成偏心式車道設計，以解決目前的車流衝突問題。

議員李宗霖表示，後甲圓環為東區交通節點，因圓環車流交織、事故風險高，市府近年推動「去圓環化」，改為號誌化路口與直線車道配置，期望提升通行效率與安全。但長期接獲民眾反映，出現駕駛人停車爭執情形。

現況為大量機車行駛最外側車道，行經路口因動線設計不良，無法順利銜接直行路徑，導致誤入右轉車道後再切出，不僅增加違規風險，也提高交通事故發生，問題癥結在現行花圃設計阻礙直行動線，使原可直行路徑被迫轉向。

李宗霖說，只需調整花圃空間即可讓車流動線更為直覺，大幅降低用路人判斷負擔與衝突風險，這是低成本卻高效益改善方案，同步調整花圃與分隔島配置，變更路口設計，不僅可重建合理動線，也可減少最外環通行需求，甚至可將部分路口改為禁止穿越，反而能回補原先儲車空間不足的問題。

車道

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