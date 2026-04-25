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台南中華東路人行道障礙物占用影響生活 改善延宕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度受影響，議員蔡筱薇要求加速整合。圖／蔡筱薇提供
受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度受影響，議員蔡筱薇要求加速整合。圖／蔡筱薇提供

台南市東區中華東路是交通要道，沿線人行道長期因花盆、機車及變電箱等障礙物占用影響通行，市府去年七月動工改善，原訂今年十月完工，因管線遷移、占用物排除及住戶溝通等問題工程推展不順，最快年底完工，議員質詢指工程延宕影響市容，衝擊行人通行安全與商家營運，要求加強工程控管與跨單位協調機制。

工務局代理局長王建雄表示，目前中華東路人行道工程沒重大延誤，主要問題集中施工現場協調溝通，已建立跨單位工作平台，施工遇到問題即時協調處理，避免延宕造成工程落差。

東區中華東路沿線人行道長期受花盆、機車及變電箱占用，市府爭取一億多元經費，從中華東路上凱旋路一直到中華陸橋全長約二點七公里，沿途近百變電箱待遷移，因是未來捷運藍線路線，人行步道改善受期待。

議員蔡筱薇質詢，中華東路人行道改善遇土方處理與暫置問題，現場部分步道雖完成中段施工，但前後出現未銜接缺口，只能以三角錐暫時圍設。她質疑原因在各單位施工期程無法有效整合，橫向溝通不足，導致工程無法同步完成。

蔡筱薇說，沿線居民擔憂工程延宕影響生活，市府應優先協助廠商處理土方，而非讓工程土方暫置，不只影響市容也造成環保問題。針對施工「黑暗期」，要求強化人行與車行動線規畫，降低施工期間對店家與交通通行干擾，確保行人安全。建議檢討沿線停車與通行空間配置，避免因施工縮減導致交通秩序惡化。

蔡筱薇提醒，公共工程溝通不應過度依賴承攬廠商，應由市府承辦單位及科室主動介入，確保民眾透過一九九九反映問題即時獲得處理，避免資訊落差造成誤解延誤處置。

王建雄指出，早期部分土方與管線作業處理方式不明確，後續要求相關單位或廠商採代辦方式處理，整體逐步導入正規流程，目前加強管線單位整合與沿線住戶、店家需求整合。

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