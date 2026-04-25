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雲縣「健康篩五星吉」 做癌篩「季季抽好禮」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府啟動「健康篩五星吉」計畫，參加公費7項癌症篩檢者最高可獲三千五百元補助，還可參加總價百萬元大抽獎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府啟動「健康篩五星吉」計畫，參加公費7項癌症篩檢者最高可獲三千五百元補助，還可參加總價百萬元大抽獎。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府昨天啟動「健康篩五星吉」計畫，參加公費七項癌症篩檢者最高可獲三千五百元補助，還可參加總價百萬元抽獎「季季抽好禮」，衛生局指出，去年篩檢人數近十五萬人次，異常個案五五八七人，已有五○八八人完成診斷治療，呼籲民眾及早發現及早治療，守護健康。

癌症是國人十大死因之首，根據統計，雲林十大癌症死因，只有婦女乳癌、胃癌標準死亡率分別為九點三％及四點一％，低於全國平均，其他癌症死因之首的肺、肝、直腸等癌症，都高於全國平均，其中肝癌廿六點五％，高於全國平均十五點三％近一倍最高。

衛生局長曾春美表示，調查分析，可能與縣內醫療資源不足不均有關，民眾對健康識能待提升，衛生局推出補助及獎勵癌篩方案，鼓勵民眾摒棄「諱疾忌醫」觀念，養成癌篩習慣，及早守護健康。

獎勵方案含子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、口腔黏膜、糞便潛血、胃幽門螺旋桿菌、胸部低劑量電腦斷層、B、C型肝炎篩檢，盤點今年符合篩檢資格共六十萬人次，只要完成任一項癌症篩檢項目就能參與總價百萬元抽獎，有逾一三○項好禮，四、七、十月抽獎，未中獎累計下次「季季抽好禮」。

今年針對糞便潛血檢驗陽性，只要完成大腸鏡檢查補助二千元，各項篩檢疑有異常者，可補助交通費千元，確診者再加五百元，最高補助三千五百元，估計四千五百人受惠。縣長張麗善表示，為強化整體癌症防治成效，縣府編列六百萬元補助，呼籲設籍或居住雲林符合資格民眾，參與公費補助健康檢查。

癌症 雲林 衛生局 篩檢

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