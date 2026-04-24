騎機車遊嘉義林鐵園區 蕭美琴：給王美惠載很放心

副總統蕭美琴今天下午南下嘉義，參訪阿里山森林鐵路車庫園區、北門驛、檜意森活村，在民進黨籍嘉義市長參選人王美惠陪同下，先至嘉邑北門北安宮參拜，隨後展開林業鐵路深度散策，雖天空飄雨打亂行程，但王美惠仍騎機車載蕭美琴一段路，蕭美琴稱讚「讓王美惠載很放心」。

蕭美琴在嘉邑北門北安宮參拜後，與廟方相談十多分鐘，原訂由王美惠騎機車載至車庫園區，但天空飄雨改坐車。林鐵及文資處人員在車庫園區導覽後，雨勢略為停歇，王美惠騎機車載著蕭美琴，自園區門口騎至文化局，路程約不到100公尺，隨後蕭美琴改坐車前往舊北門驛。

蕭美琴說，讓王美惠騎機車載很放心，王美惠的機車有定期保養，也符合消防法規，且王美惠在地方深耕多年，騎機車為民服務，相信她很有經驗。此外，蕭美琴也稱讚嘉義林業鐵路文化保存完整，從車庫園區到北門驛，沿線歷史紋理清晰可見，展現地方文化底蘊與觀光潛力。

林鐵及文資處介紹，最新列車「森里號」即將上線服務，以鄒族語EVI「樹林」命名，列車上的數字2451是阿里山標高，全車97個座椅舒適寬敞。蕭美琴走上森里號參觀，另也參觀檜木列車福森號，與王美惠坐在座位上寒暄，議員林煒軒、議員參選人曾奕豪均陪同。

副總統蕭美琴（右）今天下午至嘉義參觀林鐵車庫園區，與立委王美惠（左）同框拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴（右三）今天下午至嘉義參觀林鐵車庫園區，與立委王美惠（左三）參觀檜木列車福森號。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴（左）今天下午至嘉義參觀林鐵車庫園區，與立委王美惠（右）參觀檜木列車福森號。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天下午至嘉義參觀林鐵車庫園區，參觀最新林鐵列車「森里號」。記者黃于凡／攝影