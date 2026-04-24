癌篩超好康！加碼補助又可抽百萬獎 雲林縣推出「健康篩五星吉」

雲林縣府今天啟動「健康篩五星吉」計畫，參加公費7項癌症篩檢者最高可獲3500元補助，還可參加總價百萬元的大抽獎「季季抽好禮」，衛生局指出，去年篩檢人數近15萬人次，異常個案達5587人，已有5088人完成診斷和治療，呼籲民眾及早發現及早治療，守護健康。

癌症是國人十大死因之首，根據統計，雲林縣10大癌症死因當中，只有婦女乳癌、胃癌的標準死亡率分別為9.3％及4.1％，低於全國平均，其他癌症死因之首的肺、肝、直腸等癌症，都高於全國平均，其中以肝癌26.5％，高於全國平均15.3％將近一倍為最高。

衛生局長曾春美表示，經調查分析，可能與縣內醫療資源不足不均有關，民眾對健康識能的確有待提升，因此衛生局推出相關補助及獎勵癌篩方案，鼓勵民眾摒棄「諱疾忌醫」觀念，養成癌篩習慣，及早守護健康。

她說，獎勵方案包含子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、口腔黏膜、糞便潛血、胃幽門螺旋桿菌、胸部低劑量電腦斷層、B、C型肝炎篩檢，盤點今年符合篩檢資格共60萬人次，只要完成任一項癌症篩檢項目就能參與總價值百萬元的抽獎活動，有逾130項好禮，4、7、10月抽獎，未中獎還可累計到下次「季季抽好禮」，所以越早篩檢、檢查項目越多，中獎機會越高，守護自己也守護全家人。

除了抽獎，今年起針對糞便潛血檢驗陽性者，只要完成大腸鏡檢查就補助2000元，此外各項篩檢疑有異常者，可補助交通費1000元，確診者則再加500元，最高可補助3500元，估計4500人受惠。

縣長張麗善表示，去年參與癌篩約15萬人，檢出異常者有6216人，完成確診者5088人，確診癌症325人，凸顯早期發現、後續追蹤的迫切性，為強化整體癌症防治成效，縣府特編列600萬元啟動補助計畫，呼籲設籍或居住雲林符合資格民眾，務必參與公費補助健康檢查。