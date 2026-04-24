毛家長化身一日寵物美容師 虎尾職前實境體驗大受歡迎

為協助企業紓解缺工壓力，並讓投入新職涯民眾更貼近真實職場情境，勞動部推出多元職場體驗，透過職前親身感受不同的挑戰。虎尾就業中心今天攜手雲林人氣寵物店開辦一場別開生面的「寵物美容師」職場體驗，將原本只是想像中的萌寵職場，化為可觸摸、可體驗的真實舞台，讓參與者踏出職涯探索的第一步。

這場在雲林「腸來囍寵物美容院」舉辦的毛小孩美容體驗，洋溢溫馨熱鬧，有十多位毛家長帶著大小毛孩參與。從認識美容工具、基礎梳理技巧到觀摩專業美容師示範清潔、修剪與安撫技巧，毛媽媽們透過實作一步步走入寵物美容師的日常。

一次輕柔的梳理、一次細心的觀察，讓參與者體會寵物美容不只是「讓毛孩變漂亮」，更需要一份耐心、細心與專業。現場在「汪汪聲」和人的笑聲中升溫，讓大家真切感受這項職業的節奏與魅力。

原本對寵物美容師充滿嚮往的王小姐說，過去總擔心自己無法勝任，在專業美容師指導後，從基礎梳理與安撫毛孩，她逐漸建立信心，也逐漸清楚竅門所在，也看見自己的可能性，心中明確對自己未來的定位。

首次接觸寵物美容的吳小姐也說，原只是陪朋友參加，沒想到意外發現她對動物的耐心與細心超乎自己想像，因而萌生轉職念頭；她笑說「這是本命和緣分」。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，產業人力需求日益多元，透過職場實境體驗，是協助求職者探索職涯方向的重要策略；這次與在地業者合作，讓參與者深入了解產業實務，也為企業培養潛在人才、縮短求職與就業的距離。未來將持續結合在地特色產業，規畫更多元的職場體驗與職涯探索，讓更多人找到屬於自己的舞台。更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422。

虎尾就業中心開辦一場職前實境體驗，讓求職者化身一日竉物美容師，讓不少毛媽媽也愛上這份又愛又萌的工作。記者蔡維斌／攝影