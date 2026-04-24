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黃偉哲訪菲律賓祝賀阿克蘭省慶 登長灘島行銷台南
台南市長黃偉哲昨天在菲律賓祝賀省級姐妹市－阿克蘭省建省70週年，今天更出席「2026愛上長灘島」開幕等活動，向大批國際旅客行銷台南，介紹古蹟、美食與文化。
台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲向阿克蘭省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores）祝賀阿克蘭省建省70週年，並參加建省系列活動「阿克蘭手工產業貿易展」，見證當地鳳梨纖維織布工藝的傳承與創新，並走訪各城市活動攤位，深化了解彼此產業。
黃偉哲同時出席「2026愛上長灘島」開幕活動，利用大批國際旅客登島時推廣台南；台南市政府也在現場設置宣傳攤位，海邊風帆船則印製台南景點強力行銷，現場互動熱絡。
米拉弗洛斯說，支持雙方在重要活動交流，且延伸到學生教育、實習等領域，深化夥伴關係。
市府表示，阿克蘭省1956年設省，以「鳳梨纖維織布」聞名，2023年被聯合國教科文組織列入無形文化資產。
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