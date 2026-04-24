三村國小旁建案施工占道險象環生 南市工務局：嚴管禁上下學施工

台南市議員黄肇輝上午議會工務局工作報告及質詢，針對近日在永康三村國小旁的建案在學童下課時間有大型車輛、機具占用道路，導致學童必須穿梭在擁塞的道路上放學或至安親班，相當危險。因此要求相關單位必須規範學校旁的建案施工時，不能影響學生上下學的通行安全。

黄肇輝指出，昨日下午在「台南鹽行生活」社群中有民眾反應，三村國小下課時間，臨校園旁仁愛街的建案有大型車輛機具占用半個路面，導致來往車輛塞住，公車、汽車、機車全塞在一塊，同時也看到學校有學童步出校園，指揮人員在擁擠車陣中指揮學童，看起來相當危險。

民眾詢問校長，校長表示之前有跟建商協調勿在上下學時間施工，但看來沒有遵守協定。

黄肇輝表示，除了請派出所協助在當時指揮交通之外，後更重要的是否有規範可以避免這樣險象環生的情況發生。因此，要求工務局等相關單位必須有所作為，對於學童造成危險的情況絕對不允許發生。

工務局代理局長王建雄則表示會嚴格要求學校旁的建案禁止在上下課時間占用通學道路上施工。

永康區三村國小下課時間，臨校園旁仁愛街的建案有大型車輛機具佔用半個路面，導致來往車輛塞住，公車、汽車、機車全塞在一塊。圖／黃肇輝提供、來源「台南鹽行生活」Line社群

永康區三村國小下課時間，臨校園旁仁愛街的建案有大型車輛機具佔用半個路面，導致來往車輛塞住，公車、汽車、機車全塞在一塊。圖／黃肇輝提供、來源「台南鹽行生活」Line社群