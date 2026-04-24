議員批太空包垃圾清不完、鼠患頻傳 嘉市府：積極去化並滅鼠

嘉義市議員王浩今天上午質詢，針對湖子內環保用地，長年堆置太空包裝廢棄物垃圾，以及市區鼠患影響食安問題，要求限期改善，否則衝擊居民生活品質與城市形象。對此，環保局長孫意惇回應，已完成清除作業發包，將提升垃圾去化量；衛生局長廖育瑋表示，成立跨局處食安小組，加強稽查宣導，要求業者落實防鼠措施，維護市民飲食安全。

王浩指出，湖子內環保用地自2020年起堆積一般垃圾，近3年更發生3次火警，不僅造成湖內里及周邊居民困擾，緊鄰公園堆置太空包裝廢棄物的「垃圾山」也嚴重影響觀瞻。市府去年2月曾向議會追加5千萬元預算，處理約5千噸垃圾，平均每噸處理費高達1萬元，遠高於其他縣市焚化爐費用。儘管議會基於民眾需求勉予支持，但14個月過去仍未清除完成，他批效率不彰，質疑市府是否真正重視居民居住與休憩權益，並要求2個月內全面清除。

除垃圾問題外，王浩也點出嘉市鼠患嚴重，「見鼠率」居高不下，半年內已有4起相關食安事件登上新聞，從路邊攤到知名店家皆受影響。他憂心鼠患不僅涉及漢他病毒等公共衛生風險，更可能衝擊嘉義以美食著稱的觀光形象，形成食安危機與負面輿論。

王浩強調，現行措施僅止於捕鼠與發放藥劑，難以治本，建議市府跨局處整合，包括強化水溝清淤、商圈熱點「飽和式滅鼠」、環境死角稽查、建立鼠患通報地圖，以及從源頭加強廚餘與食物管理，才能有效遏止問題擴大。

對此，環保局長孫意惇回應，已完成清除作業發包，將提升垃圾去化量能，加速處理堆置問題；針對鼠患，除各里提供滅鼠藥外，清潔隊也將加強水溝清理，並與相關單位合作抑制孳生。衛生局長廖育瑋則表示，已成立跨局處食安小組，結合環保局與教育處力量，加強稽查與宣導，要求業者落實防鼠措施，以維護市民飲食安全。