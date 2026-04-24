醉漢派出所管束猝死及主管異動掀疑雲 嘉市議員質詢與警局長論辯

嘉義市議員黃敏修上午針對酒醉男子在派出所管束期間猝死案件，以及3位所長、刑大股長主管異動，質詢警察局長陳明志，從員警執法過程延燒至人事調動領導統御，雙方詢答過程，你來我往。

來自新北市的陳姓男子，18日凌晨與友人酒後口角互毆，警方獲報到場後將其帶回派出所實施保護管束。不料過程中陳男突然失去意識，緊急送醫不治。

檢警完成解剖相驗，初步發現死者有內臟破裂及內出血情形，但確切死因仍待進一步鑑定。案件引發外界高度關注，黃敏修指稱外界質疑是否涉及不當管束甚至刑求？要求警方不得護短，釐清真相。他強調，發生於派出所，須以最高標準檢視程序正當性，才能回應社會信任。

對此，陳明志回應，整起處理過程均有密錄器與派出所監視系統完整記錄，相關影像已全數保全證據，交由檢察官指揮偵辦。不過基於偵查不公開原則，目前無法揭露密錄監視內容，警方配合檢方指揮偵辦。

黃敏修進一步點名近期警局內部人事異動，包括2名派出所主管遭「不適任」為由調整職務，另有刑事警察大隊鑑識科股長，局長調升後又換掉，引發基層議論。他質疑決策反覆，甚至直言局長「遭少數人包圍影響判斷」，人事命令屢更動朝令夕改，影響士氣與治安。

面對指控，陳明志強調人事調整，依據法依及人事制度辦理，用人唯才，並有具體事證支撐，否認人事傳言。他指出，整體刑案發生數下降、偵破率提升，顯示團隊運作穩定，士氣治安未受影響。但黃敏修不買單，認為從猝死案件到人事風波，反映警局體系內部潛藏問題，要求檢討，強化內控，重建市民對警局的信賴。

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