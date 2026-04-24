台南東區中華東路人行道遇「土方之亂」 沿線店家憂進度延宕

台南東區中華東路為重要交通幹道，人流與車流密集，人行道改善工程卻因土方去化問題影響進度，議員指出，工程延宕不僅影響市容，也對行人通行安全與周邊商家營運造成衝擊，要求市府加強整體工程控管與跨單位協調機制，避免進度持續落後。

台南市東區中華東路沿線人行道長期受到花盆、機車及變電箱占用，台南市府爭取1億多元經費改，從中華東路上從凱旋路一直到中華陸橋全長約2.7公里，沿途有近百個變電箱待遷移，因是未來捷運藍線的路線，人行步道改善備受期待。

市議員蔡筱薇在議會質詢指出，中華東路人行道改善遇上土方處理與暫置問題，現場部分步道雖已完成中段施工，但前後仍出現未銜接的缺口，只能以三角錐暫時圍設。她質疑，主要原因在於各單位施工期程無法有效整合，橫向溝通不足，導致工程無法同步完成。

蔡筱薇說，沿線里長及居民非常擔憂工程延宕影響日常生活，面對交通衝擊可能會擴大，市府應該優先協助廠商處理土方收容，而非讓工程土方暫置，不只影響市容也造成環保問題。針對施工「黑暗期」，要求強化人行與車行動線規劃，降低施工期間對店家出入口與交通通行的干擾，同時確保行人安全。她也建議同步檢討沿線停車與通行空間配置，避免因施工縮減導致交通秩序惡化。

蔡筱薇指出，中華東路工程涉及多個管線單位，包括台電、自來水公司、中華電信及天然瓦斯等，若未提前整合施工期程與管線遷移計畫，容易造成重複開挖與工程延宕。她要求市府強化跨單位協調平台功能，在施工前即完成整體盤點與整合。

蔡筱薇也提醒，公共工程現場溝通不應過度依賴承攬廠商，應由市府承辦單位及科室主動介入，確保民眾透過1999反映問題時能即時獲得處理回應，避免資訊落差造成誤解與延誤處置。她強調，工程效率與民眾通行權益應同步兼顧，避免延宕情況擴大。

工務局代理局長王建雄表示，目前中華東路人行道工程整體沒有重大延誤，主要問題仍集中在施工現場的協調與溝通，已建立跨單位工作平台，在施工遇到問題時能即時協調處理，避免延宕累積成更大工程落差。他指出，早期部分土方與管線作業處理方式不明確，後續已要求由相關單位或廠商採代辦方式處理，目前整體已逐步導入正規流程，目前加強管線單位整合與沿線住戶、店家需求整合，

受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響，議員蔡筱薇要求加速整合。圖／蔡筱薇提供