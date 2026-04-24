阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村 今辦成果展

阿根廷藝術家安德里亞 Andrea Alkalay進駐台南蕭壠國際藝術村創作，今天在蕭壠文化園區舉辦成果展「未竟之境：傷痕下的系統」，描述台灣是在斷裂與再詮釋中成形，將全球地緣政治的緊張局勢，濃縮於糖廠遺址的地景顯影作品中。展出到8月30日。

安德里亞進駐麻豆日治時期舊糖廠，將這片後工業地景視為生命實驗場。她捨棄相機，直接擷取現場的野花、甘蔗與根莖，並使用鹽田或帶有汙染的灌溉水藍曬顯影。

文化局表示，這些影像被刻意保持在「不穩定」狀態，任由陽光與環境持續作用。創作更融入香爐炭灰與建築殘骸拓印，將編織根莖視為祭祀儀式，向道教文化中將樹木視為神聖靈體的觀念致敬。

安德里亞作品榕樹盤踞殘垣根系，與空中俯瞰的水系、公路意外疊合，勾勒出如同微晶片「電路圖」般的邏輯結構。她解釋，藝術自然、工業與科技雖是截然不同的系統，卻共享著相同的流動迴路。這是恆常轉變、帶著傷痕卻緊密相連的世界，影像的「未竟」狀態，隱喻生命與環境交織的真實本質。

蕭壠園區股長林臻雅指出，安德里亞是蕭壠國際藝術村從全球兩百多件徵件作品脫穎而出。她深入探討糖廠背後的歷史與廟宇元素，並巧妙運用建材銀行材料作為地景紋理展現，「感謝藝術家帶領我們從微觀的角度重新審視這片土地」。

策展人陳明惠說，安德里亞是蕭壠文化園區藝術村經營十幾年來，首位南美洲阿根廷藝術家。作品不僅非常優秀，更可貴的是她深入探訪大北門地區及園區進行扎實的田野調查，邀請大眾前來觀展，感受藝術與土地的共鳴。

文化局專委方敏華表示，蕭壠國際藝術村成立14年、推動國內外藝術家深度駐村。安德里亞作品體現駐村計畫最重要的「在地連結」價值，挖掘大北門地區的歷史與產業紋理，轉化為具備國際高度的藝術語彙，這不僅為地方注入了新的藝術生命力，更強化了蕭壠作為國際文化交流重鎮的指標地位。

園區A2館展出每周三至周日上午9時至下午5時開放免費參觀。

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村，今辦駐村成果展。圖／蕭壠文化園區提供

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村，今辦駐村成果展。圖／蕭壠文化園區提供

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村，今辦駐村成果展。圖／蕭壠文化園區提供

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村，今辦駐村成果展。圖／蕭壠文化園區提供

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村，今辦駐村成果展。圖／蕭壠文化園區提供

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村，今辦駐村成果展。圖／蕭壠文化園區提供