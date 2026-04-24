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台南後甲圓環動線亂 議員籲速完成改善「最後一哩路」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖針對東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，問題癥結在於現行花圃設計阻礙直行動線，使原本應可直行的路徑被迫轉向，要求市府盡速檢討。圖／李宗霖提供
台南市議員李宗霖針對東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，問題癥結在於現行花圃設計阻礙直行動線，使原本應可直行的路徑被迫轉向，要求市府盡速檢討。圖／李宗霖提供

台南市東區後甲圓環車流量大，二年前開放機慢車可直行穿越圓環不須強制繞行外環，但車道設計不良衍生交通衝突，議員指問題癥結在於現行花圃設計阻礙直行動線，使原本應可直行的路徑被迫轉向，只要退縮50公分就可解決，「最後一哩路」涉及工務局和交通局協調，要求市府盡速檢討花圃與分隔島配置，改善用路安全。

市議員李宗霖表示，後甲圓環為東區重要交通節點，因圓環車流交織、事故風險高，市府近年推動「去圓環化」，改為號誌化路口與直線車道配置，期望提升通行效率與安全。但長期接獲民眾反映，甚至出現駕駛人停車爭執情形。

李宗霖說，主現況為大量機車行駛於最外側車道，行經路口時卻因動線設計不良，無法順利銜接直行路徑，導致誤入右轉車道後再切出，不僅增加違規風險，也提高交通事故發生機率，問題癥結在於現行花圃設計阻礙直行動線，使原本應可直行的路徑被迫轉向。

李宗霖說，只需調整約0.5公尺花圃空間，即可讓車流動線更為直覺，大幅降低用路人判斷負擔與衝突風險，這是低成本卻高效益的改善方案，同步調整花圃與分隔島配置，變更路口設計，不僅可重建合理動線，也可減少最外環通行需求，甚至可將部分路口改為禁止穿越，反而能回補原先儲車空間不足的問題。

李宗霖質疑，交通局過去曾表示要讓機車不需繞行須配合分隔島調整後設置待轉區，如今分隔島已經變更，卻未同步調整機車左轉動線，政策執行明顯缺乏一致性。他要求工務局與交通局應跨局處整合，提出完整改善方案，而非片段式調整，讓民眾持續承擔不合理設計的風險。

工務局代理局長王建雄回應，該路口由圓環改建為直線路型，是經交通局與警察局多次會勘討論後定案，相關配置依專業評估設計，如果以交通安全為重，將再與交通局辦理會勘看如何處理，原則還是「安全第一」。

李宗霖強調，中華東路正進行路平工程，此為「後甲圓環最後一哩路！」他更無奈表示，工務局說找交通局，交通局之前說找工務局，實在令人費解。他呼籲市府應以用路人實際需求為出發點，兩局盡速進行溝通，務實調整，讓市民真正感受到後甲圓環改善的成效。

交通局交通管制科長劉昆和表示，目前問題在於車輛進入圓環後，因車道沒有對齊，加上內車道並非偏心式設計，直行車輛遇到左轉車輛必須再切出導致路口動線混亂，已與工務局協調好，在中華東路人行道及路面改善工程銜接至後甲圓環時，會調整中央分隔及花圃，規劃成偏心式車道設計，以解決目前的車流衝突問題。

台南市議員李宗霖針對東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，問題癥結在於現行花圃設計阻礙直行動線，使原本應可直行的路徑被迫轉向，要求市府盡速檢討。圖／李宗霖提供
台南市議員李宗霖針對東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，問題癥結在於現行花圃設計阻礙直行動線，使原本應可直行的路徑被迫轉向，要求市府盡速檢討。圖／李宗霖提供

台南市議會今進行工務局業務質詢，市議員李宗霖針對東區後甲圓環長期車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，要求市府盡速檢討花圃與分隔島配置，改善用路安全。記者吳淑玲／翻攝
台南市議會今進行工務局業務質詢，市議員李宗霖針對東區後甲圓環長期車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，要求市府盡速檢討花圃與分隔島配置，改善用路安全。記者吳淑玲／翻攝

台南市東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，要求盡速檢討。圖／李宗霖提供
台南市東區後甲圓環車流混亂與民眾使用困擾，現行車道設計不良衍生交通衝突，要求盡速檢討。圖／李宗霖提供

台南 車道

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