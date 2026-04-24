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台南捷運藍線一期設8處「捷運開發區」爭取與地主合作開發

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運第一期藍線開發區辦理都市計畫公開展覽前座談會。圖／台南市交通局提供
台南捷運第一期藍線開發區辦理都市計畫公開展覽前座談會。圖／台南市交通局提供

台南捷運藍線第一期去年10月獲行政院核定，為加速捷運建設推動，南市交通局針對路線沿線捷運聯合開發基地辦理相關溝通作業程序，並將辦理都市計畫變更，為傾聽地方意見，將於4月28日、4月30日分別於永康區中華里活動中心及東區德光里活動中心舉行都市計畫公開展覽前座談會，以瞭解土地所有權人、沿線民眾及相關單位意見，聆聽意見爭取合作開發 。

市府表示，為積極推動捷運建設計畫，捷運藍線力拚今年底前動工，為促進城市整體發展以及兼顧各方權益，市府建設捷運時將透過捷運聯合開發機制尋求與地主合作開發，地主可藉由提供土地與捷運站區結合利用，提高土地利用效率並獲得開發效益，市府則可獲得路外捷運場站，提供市民舒適的轉乘空間，讓捷運建設除提供交通便利性，同時帶動地方發展繁榮，實現公私協力、共享開發成果，以創造民間與政府雙贏的發展契機。

交通局長王銘德表示，捷運藍線路線北起台鐵大橋站，沿省道台1線佈設，南至文化中心，另於中華東路與東門路口向東行至仁德轉運站，路線8.55公里，共設置10座車站，均屬都市發展的精華地段，市府本次盤點擇定B03、B04、B06、B07、B08等站共劃設8處「捷運開發區」，尋求與私地主共同合作辦理聯合開發的機會。

王銘德指出，「捷運開發區」除了用來設置車站出入口、人行空間及捷運機房設備，其他樓層則可開發為多元用途，前景可期，更可和地主共創雙贏，如取得開發共識，後續將進行都市計畫變更程序，先依法辦理公開展覽前座談會，歡迎各界提供寶貴意見，作為後續檢討與優化都市計畫變更草案的重要依據。

交通局表示，兩場次座談會相關活動資訊可至官網（交通局https://traffic.tainan.gov.tw/、捷運工程處https://traffic.tainan.gov.tw/rto/）下載參閱，如未能於會中完整表達，亦可將具體意見載明姓名、聯絡方式，於5月7日前以書面郵寄或傳真送至台南市捷運工程處（地址：台南市安平區永華路2段6號1樓、傳真：06-2958829）。

台南捷運第一期藍線開發區辦理都市計畫公開展覽前座談會。圖／台南市交通局提供
台南捷運第一期藍線開發區辦理都市計畫公開展覽前座談會。圖／台南市交通局提供

捷運 台南 都市計畫

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