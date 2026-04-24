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台商回流...南靖園區挖出史前魚寮文化遺物 開發卡關

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台商回流南靖產業園區施工發現史前魚寮文化遺物出土。記者魯永明／翻攝
台商回流南靖產業園區施工發現史前魚寮文化遺物出土。記者魯永明／翻攝

因應中美貿易戰帶動台商回流，行政院6年前核定嘉義縣2大產業園區，水上鄉南靖、中埔鄉公館產業園區開發計畫。歷經多年推進，南靖園區去年開發過程，挖出距今約4500年至1600年，屬新石器時代晚期史前魚寮文化遺址，讓塵封千年文明重見天日。文化觀光局3月邀集文資委員現勘，要求開發機關經濟部產業管理局提交完整試掘成果報告，後續送交文資審議委員會，決定遺址保存或開發方式。考古監看機制同步啟動，確保未受影響區域持續施工。

南靖產業園區採分區開發，目前進入第2區工程時，施工單位在開挖過程發現疑似史前文化層，伴隨多達450處灰坑遺跡。負責開發的經濟部產業園區管理局去年4月通報嘉義縣文化觀光局，邀集文資委員現地會勘，決議要求開發單位提出考古試掘計畫。

營造公司委託考古團隊試掘，設置15處探坑與8處鑽探，現場出土史前魚寮文化的遺物，包括陶器、陶環、陶紡輪、磨製石器，以及繩紋紅陶時期的繩紋陶片等，目前進行清洗整理。顯示該區疑為史前人類活動據點，文資學術價值受矚目。

相較之下，中埔公館園區開發順利，南靖園區除考古發現外，當地豪雨影響排水，立委蔡易餘去年協調相關單位會勘，利用八掌溪疏浚土方回填，將園區地勢整體墊高約35公分，改善淹水。南靖開發分期推動，第一區去年完工，吸引5家廠商進駐，目前正進行第二波招商。第二區因考古延後，預計最快2027年完成。

整體園區面積約80公頃，其中產業用地約48公頃，公共設施約31公頃，規畫導入智慧機械、生醫產業及新農業，作為台灣未來產業發展重要引擎。然而，開發與文資保存間拉鋸，讓南靖園區成為關注焦點。隨著史前遺址揭露，不僅為地方歷史提供珍貴線索，也為產業發展增添新的思考課題：在經濟與文化之間，如何取得平衡。

台商回流南靖產業園區施工發現史前魚寮文化遺物出土。記者魯永明／翻攝
台商回流南靖產業園區施工發現史前魚寮文化遺物出土。記者魯永明／翻攝

台商回流南靖產業園區施工發現史前魚寮文化遺物出土。記者魯永明／翻攝
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考古 嘉義

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