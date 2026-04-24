台商回流...南靖園區挖出史前魚寮文化遺物 開發卡關

立委郭國文拚連任民進黨台南市黨部主委，南市副議長林志展挑戰，郭昨直接點名林背後主要支持者是有爭議的民進黨前中常委郭再欽，恐影響黨形象；對此，林志展回應，郭國文當時能選上主委也是郭再欽支持，「做人的道理是這樣子？」

2026-04-24 00:00