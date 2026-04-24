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綠台南主委選戰內鬥 郭國文提郭再欽爭議遭酸「做人的道理？」

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲萬于甄魯永明／連線報導
下屆民進黨台南市黨部主委上演「派系同室操戈」，民進黨台南市議員、前黨團總召周嘉韋（圖）出面力挺副議長林志展，表示郭國文應反省為什麼他擔任兩年主委之後，原本支持他的人現在出來挑戰他。記者吳淑玲／攝影
下屆民進黨台南市黨部主委上演「派系同室操戈」，民進黨台南市議員、前黨團總召周嘉韋（圖）出面力挺副議長林志展，表示郭國文應反省為什麼他擔任兩年主委之後，原本支持他的人現在出來挑戰他。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文拚連任民進黨台南市黨部主委，南市副議長林志展挑戰，郭昨直接點名林背後主要支持者是有爭議的民進黨前中常委郭再欽，恐影響黨形象；對此，林志展回應，郭國文當時能選上主委也是郭再欽支持，「做人的道理是這樣子？」

民進黨兩年一次的黨職選舉五月廿四日登場，南市黨部昨抽籤號次，林志展一號、郭國文二號。一名黨內人士說，郭再欽涉爭議案請辭黨職，但長年累積的地方人脈與組織系統仍在，能掌握黨代表席次，具影響力，主委選情勢必添變數。

郭國文接受廣播專訪指出，選主委是為回饋賴清德總統當年的力挺，希望不僅年底大選，二○二八年賴總統最後一次選戰也要全力幫助勝選；被問面對「賴系」林志展挑戰，郭說，林是對他有意見，雖賴總統勸說林別參選卻依然要選，因背後主要支持者是郭再欽。

他直言，郭再欽形象相對爭議，若參與相關選舉，會使黨形象陷入泥沼，也聯想到是否扮演「地方強人」角色主導政局，恐讓台南政黨政治回到過去派系掌控。

林志展表示，郭國文能當選主委是他去疏通郭再欽支持郭國文，「如今郭再欽不支持你了、你就說人家有爭議，這是做人的道理嗎？」擔任黨部主委要有協調黨內不同意見的能力，不是會說話就好，「我不是戀棧職位的人，只想做該做的、對的事，也不想攻擊別人」。

賴系市議員周嘉韋說，郭國文過去兩年使黨部與議會黨團之間缺乏有效溝通，林志展較具整合能力與黨內共識基礎。

另，綠營嘉縣黨部主委由民雄前鄉長何嘉恒、前縣議員黃嘉寬登記，兩人曾在民雄鄉長黨內初選競爭，此次主委改選再現當年翻版，形成「民雄雙雄對決」。

政治 台南 民進黨 郭再欽 郭國文 林志展 賴清德

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