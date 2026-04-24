聽新聞
0:00 / 0:00

1輛車停2車格…台南成功大學周邊機車格 疑遭商家三輪車久占

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員李宗霖質疑成大附近的機慢車停車格位，被商家停放具宣傳性質車輛，長期占用，影響其他民眾停車權益。圖／市議員李宗霖提供
台南市議員李宗霖質疑成大附近的機慢車停車格位，被商家停放具宣傳性質車輛，長期占用，影響其他民眾停車權益。圖／市議員李宗霖提供

台南成功大學周邊機慢車停車格被長期占用，議員指出，有商家宣傳性質的車輛久停、甚至一車占兩格，影響其他人停車權益；交通局表示，路邊停車格最長停放三天，逾期後若未改善，會強制移置並收取相關費用。

交通局長王銘德說，占兩格狀況是否收取兩格費用，會再詳加研議。

議員李宗霖昨天質詢說，近期接獲民眾反映，成大周邊機慢車停車格遭商家車輛長期占用，整排三輪車有超大後廂，不僅久停不移，甚至一輛占兩格，部分車子更掛著多張收費單據，顯示長時間停放。

李宗霖質疑，一車占用兩個車格空間，收費卻未反映使用面積，也是放任有限資源被占用，對比二○一九年間中西區府前路台灣銀行前停車格，有廣告車輛長期停放，二○二三年市府大刀闊斧拖走，應改善長期占用及不當停放的管理機制，並審慎評估建立清楚的停放收費規範。

交通局停管營運科科長陳英傑說，成大周邊占用停車格屬較特殊的三輪車型，是合法領牌車輛，爭議在於車輛後面附加框架做類似廣告性質，分兩種類型，例如運輸車輛或放公司名字、企業標誌，不會認定是廣告性質，但如果附掛的內容具明顯廣告性質，就會違反路邊停車使用規範，須依個案事實認定。

成大 台南 停車格 廣告

延伸閱讀

串連三鶯線 新北共享汽車將開進台北大學校園

反彈到認同... 北市大安區安居街「街道醫生」完工 幕後推手曝光

駕照繳回每月最高可獲1500元補助 台南「這原因」看得到領不到

中壢國小地下停車場啟用 緩解車站周邊停車需求

相關新聞

駕照繳回每月最高可獲1500元補助 台南「這原因」看得到領不到

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，近期服務處接獲民眾陳情，反映中央推動的駕照自願繳回政策，結合TPASS與敬老卡使用大眾運輸，每月最高可獲1500元補助、最長兩年、總額最高達3萬5000元。然而，實際在台南使用上卻面臨困境。

土方之亂！台南危險路口改善工程延宕 市府：暫置場下月可用

土方新制衝擊，台南傳出新增號誌設置工程停擺，有議員昨質詢說，有國小前的行穿號誌燈遲未施工，也有危險路口改善工程延宕一年未完成，已影響行人與行車安全，何時能解決「卡關」問題？市府回應，預計五月可解決廠商土方暫置問題。

1輛車停2車格…台南成功大學周邊機車格 疑遭商家三輪車久占

台南成功大學周邊機慢車停車格被長期占用，議員指出，有商家宣傳性質的車輛久停、甚至一車占兩格，影響其他人停車權益；交通局表示，路邊停車格最長停放三天，逾期後若未改善，會強制移置並收取相關費用。

台南市永康中華路部分人行道啟用 路肩被久占、缺卸貨區

台南市議會今天進行交通局業務報告質詢，市議員朱正軒指出中華路人行道部分路段已經完工，民眾與商家也開始使用路肩的空間，卻也衍伸出車輛久占、無卸貨車格等問題，請交通局研議路肩管理方案。交通局長王銘德表示可以邀集會勘討論。

黃偉哲旋風訪菲48小時 首站加美地市深化半世紀姐妹情

台南市長黃偉哲以不到兩天的緊湊行程訪問菲律賓，推動城市外交。今天清晨他抵菲後，首站即前往台南在菲律賓的第一座姐妹市加美地市(Cavite City)，展現對雙邊情誼的高度重視。

土方之亂！台南新增交通號誌工程停擺 50處路口受影響

台南市因「土方新制」衝擊，交通號誌工程嚴重延宕，議員在議會質疑關切新增號誌設置停擺，已影響行車與行人安全，何時能解決「卡關」問題，交通局回應，目前約有50處路口工程受影響，主因為開挖後土方須依新規定處理，但暫置場不足，導致工程無法續行，預計5月初可動工，工期約兩個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。