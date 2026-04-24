1輛車停2車格…台南成功大學周邊機車格 疑遭商家三輪車久占

台南成功大學周邊機慢車停車格被長期占用，議員指出，有商家宣傳性質的車輛久停、甚至一車占兩格，影響其他人停車權益；交通局表示，路邊停車格最長停放三天，逾期後若未改善，會強制移置並收取相關費用。

交通局長王銘德說，占兩格狀況是否收取兩格費用，會再詳加研議。

議員李宗霖昨天質詢說，近期接獲民眾反映，成大周邊機慢車停車格遭商家車輛長期占用，整排三輪車有超大後廂，不僅久停不移，甚至一輛占兩格，部分車子更掛著多張收費單據，顯示長時間停放。

李宗霖質疑，一車占用兩個車格空間，收費卻未反映使用面積，也是放任有限資源被占用，對比二○一九年間中西區府前路台灣銀行前停車格，有廣告車輛長期停放，二○二三年市府大刀闊斧拖走，應改善長期占用及不當停放的管理機制，並審慎評估建立清楚的停放收費規範。

交通局停管營運科科長陳英傑說，成大周邊占用停車格屬較特殊的三輪車型，是合法領牌車輛，爭議在於車輛後面附加框架做類似廣告性質，分兩種類型，例如運輸車輛或放公司名字、企業標誌，不會認定是廣告性質，但如果附掛的內容具明顯廣告性質，就會違反路邊停車使用規範，須依個案事實認定。