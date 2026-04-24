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土方之亂！台南危險路口改善工程延宕 市府：暫置場下月可用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市開元國小前新設交通號誌工程受土方新制衝擊而延宕，交通局以加掛近燈因應。圖／南市交通局提供
台南市開元國小前新設交通號誌工程受土方新制衝擊而延宕，交通局以加掛近燈因應。圖／南市交通局提供

土方新制衝擊，台南傳出新增號誌設置工程停擺，有議員昨質詢說，有國小前的行穿號誌燈遲未施工，也有危險路口改善工程延宕一年未完成，已影響行人與行車安全，何時能解決「卡關」問題？市府回應，預計五月可解決廠商土方暫置問題。

交通局長王銘德表示，中央新制影響，今年元月一日起，只要涉及土方開挖工程全面受限，包括自來水、台電等管線單位均暫停施工，連帶影響交通號誌等基礎設施建置，尤其「Ｂ五類（營建剩餘的磚塊或混凝土塊）」土方品質較差、去化困難，下游無法消化，使相關工程全面停滯。

王銘德說，工務局已協助設置土方暫置場，五月可提供使用，交通局也同步盤點閒置空地，協助廠商解決暫置問題，優先處理號誌立桿等需開挖工程，預計四月底初步解決，五月後暫置空間可擴大。

議員穎艾達利質詢說，北區開元天橋拆除後，開元國小前原有行穿號誌燈，因新設號誌涉及台電管線與土方處理問題，遲未施工，一查才知道市內多項公共管線工程受到土方無去處而停擺，已引發民怨，市府要全面檢討、盡速解決。

交通局交通管制科長劉昆和說，目前號誌工程受阻，主因在於新制除要求土方流向管理外，亦納入車輛ＧＰＳ定位、電子圍籬與QR Code掃描等行政措施，各單位初期尚未熟悉流程，導致執行延宕，不涉及開挖的工程仍持續推動，交通局已向國土署反映問題，並嘗試以「混合土方」方式暫行處理，同時積極尋找暫置場。

劉昆和也說，在施工策略上，交通局協調相關單位優先採「架空方式」施作管線，以降低開挖需求作為過渡措施，目前受影響多為新增號誌路口，開元國小前先以附設號誌燈的近燈因應，待土方解決就會盡速施工。

市議員林冠維指出，部分危險路口改善工程延宕過久，甚至有案件逾一年未完成。交通局回應，過去號誌工程從核定到施工約需半年，近年受道路挖掘整合、土方作業及施工量能影響，將全面清查未完工案件並逐案列管，加速排程推進。

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