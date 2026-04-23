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台南市永康中華路部分人行道啟用 路肩被久占、缺卸貨區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒今天在議會質詢交通局長王銘德，要求研議中華路路肩停車管制方案。圖／朱正軒提供
台南市議員朱正軒今天在議會質詢交通局長王銘德，要求研議中華路路肩停車管制方案。圖／朱正軒提供

台南市議會今天進行交通局業務報告質詢，市議員朱正軒指出中華路人行道部分路段已經完工，民眾與商家也開始使用路肩的空間，卻也衍伸出車輛久占、無卸貨車格等問題，請交通局研議路肩管理方案。交通局長王銘德表示可以邀集會勘討論。

朱正軒也指出，目前台南公車與火車已設計轉乘優惠機制，鼓勵民眾使用公共運輸。近年市府引進YouBike公共自行車系統，短短兩年半即突破千萬使用人次，顯示共享運具已成為重要通勤選項。因此他建議，市府可進一步將共享單車納入轉乘優惠範圍，交通局長表示會來研議。

此外，針對市府近年導入的九人座小巴服務，朱正軒表示，小巴具備車身輕巧、機動性高，能深入社區、補足傳統公車服務不足之處。然而目前小巴外觀漆黑民眾難以辨識，他建議交通局應調整車體塗裝設計。公運處長劉佳峰表示，目前已經啟動重新設計，最慢六月底可以升級完成。

朱正軒肯定市府推動路線重整的成果。以去年上線、行經東橋的101路公車為例，運量成長達9%，顯示路線規劃已有成效。不過他也指出，東橋地區候車環境亟待改善，建議交通局專案檢討候車亭及候車資訊等硬體設施，交通局長王銘德，表示會專案檢討並積極改善。

朱正軒另指出，永康區高速一街與高速二街雖速限設為50公里，但因車道設計寬敞，易讓駕駛自然加速，導致實際車速普遍超標，形成「標線規範與用路行為脫節」的現象。他建議，若速限維持不變，應從道路幾何設計著手調整，透過工程手段引導降速，而非單靠標誌與執法。

朱正軒也建議將共享單車納入既有轉乘優惠制度，提升公共運輸整體整合性。針對YouBike使用量快速成長，朱正軒認為顯示共享運具已成通勤重要選項，應持續優化整合。

在小型公共運輸方面，朱正軒肯定九人座小巴深入社區的功能，但指出目前車體識別度不足，建議重新設計外觀。公運處長劉佳峰回應，目前已啟動車體設計優化作業，預計最快六月底完成更新。

針對交通違規罰鍰運用應更明確回饋於交通安全教育與工程改善，交通局長王銘德表示，中央曾研議提高罰鍰用於交通改善比例，但修法未通過，不過台南市實際投入交通教育與工程經費已高於法定比例，將持續爭取制度調整。

台南 人行道

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