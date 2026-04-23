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嘉義縣農產前進星國 米其林餐廳端阿里山烏龍茶麵

中央社／ 嘉義縣23日電

新加坡米其林指南推薦餐廳瓊榮記（KEK Seafood）今天以嘉義縣番路鄉農會出品的「阿里山青心烏龍茶拉麵」，推出創新料理，舉辦試吃，提升當地民眾對嘉義農特產品接受度。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，台灣出口業者富淯有限公司、番路鄉農會結合瓊榮記餐廳，今天共同舉辦「味聚獅城．台味入菜暨商品上市記者會」，推廣嘉義農特產品。

縣府指出，記者會亮點是把「阿里山青心烏龍茶拉麵」導入餐廳菜單，由餐廳主廚結合南洋風味，開發「辣椒蟹肉烏龍茶麵」、「南洋風味乾炒海鮮烏龍茶麵」及「醬油肉碎烏龍茶麵」3道創新料理，以茶香平衡整體風味並提升料理層次，頗受好評。

此外，富淯公司與瓊榮記海鮮簽署合作備忘錄（MOU），為台灣農產進入新加坡餐飲市場建立更穩定的合作基礎。

番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，此次透過餐飲合作模式，讓農產品不僅停留於原料輸出，更進一步進入消費端日常飲食場景，是拓展國際市場的重要策略之一，未來將持續與農民合作，發展多元加工產品，拓展外銷通路。

嘉義縣副縣長劉培東近日率縣府團隊並攜手嘉義縣自有品牌「嘉義優鮮」6家品牌業者，參加「2026年新加坡國際食品展」，他今天也出席記者會，並邀同在新加坡的台南市長黃偉哲站台，推廣嘉義縣的產品與美食。

嘉義 新加坡

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