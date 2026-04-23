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台南學甲上白礁新書 透過出版傳遞民俗保存文資

中央社／ 台南23日電

台南學甲上白礁2022年被認定是國家重要無形文化資產，學甲慈濟宮今天發表新書「學甲上白礁：儀式、歷史與傳承」，透過出版傳遞民俗，且作為鄉土教材推廣文資保存。

學甲上白礁每年舉辦1日祭典，每4年舉辦3日刈香大祭典，祭典儀式、文武陣頭與自組藝閣反映學甲地區文化特色及信仰核心，2022年被文化部認定是國家重要無形文化資產。

在學術文史界及在地研究者共同合作下，配合大量檔案、影像與口述資料，學甲慈濟宮今天發表新書「學甲上白礁：儀式、歷史與傳承」，透過出版，知道過去，了解現在，連接未來，也讓文資保存傳承給下一代。

廟方指出，學甲上白礁展現學甲十三庄信仰核心，支持區域文化認同，參與者共同祭祀保生大帝，堅定信仰，強化地方凝聚力，陣頭、請水火等反映學甲地區文化特色，成為地方認同重要象徵。

廟方表示，隨著時代轉變，學甲上白礁文化特色出現變化，祭典、輦宮與各式陣頭規模逐漸擴大，日趨多元，但仍保留核心象徵意義，展現傳統文化的尊重與傳承，也讓人認知上白礁祭典歷史是台灣民間信仰與地方社會發展的縮影。

此外，透過研究祭典起源、演變和現況，深入了解台灣民間信仰不同時期發展軌跡，也反映台灣社會在政治、經濟和文化方面上的變遷，為研究台灣歷史提供寶貴史料。

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