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土方之亂！台南新增交通號誌工程停擺 50處路口受影響

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市開元國小前陸橋拆除後，新設交通號誌受到土方之亂影響延宕，議員質疑影響路口安全，交通局目前以加掛近燈因應。圖／交通局提供
台南市開元國小前陸橋拆除後，新設交通號誌受到土方之亂影響延宕，議員質疑影響路口安全，交通局目前以加掛近燈因應。圖／交通局提供

台南市因「土方新制」衝擊，交通號誌工程嚴重延宕，議員在議會質疑關切新增號誌設置停擺，已影響行車與行人安全，何時能解決「卡關」問題，交通局回應，目前約有50處路口工程受影響，主因為開挖後土方須依新規定處理，但暫置場不足，導致工程無法續行，預計5月初可動工，工期約兩個月。

議員穎艾達利指出，北區開元天橋拆除後，開元國小前原有行穿號誌燈，因新設號誌涉及台電管線與土方處理問題，遲未施工；一查才知道市內多項公共管線工程受到土方無去處而停擺，已引發民怨，要求市府全面檢討盡速解決。

交通局長王銘德表示，受中央新制影響，自今年1月1日起，只要涉及土方開挖工程全面受限，包括自來水、台電等管線單位均暫停施工，連帶影響交通號誌等基礎設施建置。尤其「B5類」土方品質較差、去化困難，下游無法消化，使相關工程全面停滯。

王銘德指出，工務局已協助設置土方暫置場，5月可提供使用；交通局也同步盤點閒置空地，協助廠商解決暫置問題，優先處理號誌立桿等需開挖工程，預計4月底初步解決，5月後暫置空間可擴大。

交通管制科長劉昆和說明，目前號誌工程受阻，主因在於新制除要求土方流向管理外，亦納入車輛GPS定位、電子圍籬與QR Code掃描等行政措施，各單位初期尚未熟悉流程，導致執行延宕。不涉及開挖的工程仍持續推動。交通局已向國土署反映問題，並嘗試以「混合土方」方式暫行處理，同時積極尋找暫置場。

在施工策略上，交通局也協調相關單位優先採「架空方式」施作管線，以降低開挖需求作為過渡措施，目前受影響多為新增號誌路口，開元國小前先以附設號誌燈的近燈因應，待土方解決就會盡速施工。

市議員林冠維則指出，部分涉及行人安全的危險路口改善工程延宕過久，甚至有案件逾一年未完成；交通局回應，過去號誌工程從核定到施工約需半年，近年受道路挖掘整合、土方作業及施工量能影響，將全面清查未完工案件並逐案列管，加速排程推進。

台南市開元國小前陸橋拆除後，新設交通號誌受到土方之亂影響延宕。圖／交通局提供
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